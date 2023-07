Kicsit túlgondolta a szerepét az egyetemi ösztöndíjak kapcsán a Momentum szegedi alelnöke. Halász Noémi Facebook-oldalán jelentette be, hogy a Momentum egyéves munkájának köszönhetően emelkedni fognak a PhD hallgatók ösztöndíjai a szegedi egyetemen. Csakhogy – egyetemi forrásaink szerint – az emelésnek semmi köze a törpepárthoz, aminek egyébként is igen csekély az érdekérvényesítő ereje.

Az egyetem lapunkkal azt közölte, hogy a következő félévtől az SZTE doktoranduszai 40 ezer forinttal több ösztöndíjat kaphatnak és 200 PhD-hallgató részesül majd kiválósági doktori ösztöndíjban. Ráadásul szeptembertől a Szegedi Tudományegyetem doktori iskoláinak 600 hallgatója kaphat 40 ezer forintos új, kiegészítő ösztöndíjat.

Az SZTE szenátusa ugyanis megszavazta az eseti hallgatói juttatások feltételeiről és megállapításáról szóló szabályzatnak azt a módosítását, amely lehetővé teszi, hogy az SZTE elindítsa csaknem másfél éve tervezett kiválósági doktori ösztöndíjait. Tehát az érthetőség kedvéért: másfél éve már tervben volt az egyetemen, amit most a momentumosok magukénak mondanak.

Közölt az egyetem számokat is. Azt írták, hogy az SZTE PhD-hallgatói közül az Új Nemzeti Kiválóság Programban 160-200-an részesülnek 150 ezer forint körüli ösztöndíjban. Az új PhD-ösztöndíjak szabályzata értelmében ők is megkapják a 40 ezer forintos extra ösztöndíjat, de ők nem pályázhatnak a kiválósági alapon megítélhető doktori ösztöndíjakra. Ezt is figyelembe véve a Szegedi Tudományegyetemen közelítőleg minden második PhD-hallgató fog 40 ezer forintos emelt ösztöndíjat kapni.