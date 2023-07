Szinte csordultig telt a szegedi IH Rendezvényközpont középiskolásokkal pénteken délután. A fiataloknak a Szegedi Tudományegyetem szervezett egy egyedülálló érettségi záróeseményt, az Érettségi After-partyt. A diákok részt vehettek az Alumni Sikersztorik előadáson, vagyis volt SZTE-s hallgatók történeteit ismerhették meg.

Fotó: Karnok Csaba

A rendezvény vendége volt Lábas Viki, a Margaret Island zenekar énekese, Asztalos Kata, az MCC Szeged képviselet vezetője és Király Tamás, a Kultúrkör zenekar tagja. A rendezvény délután négy órakor kezdődött az előadásokkal, de a gyerekek inkább az esti koncerteket várták, amelyek hét órakor kezdődtek.

Erre várt igazából Tárca Zoltán is, aki Kecskemétről jött el a bulira. Azt mondta, hogy ő csak jövőre érettségizik, de már most szeretne részese lenni az egyetemi életnek, ez pedig a legtökéletesebb alkalom volt arra, hogy képet kapjon arról, mi vár majd rá egyetemistaként. A fiatal mindenesetre bizakodó, és elmondta azt is, hogy a jogi karra készül. Ha minden jól megy, ügyvéd lesz, amiben egyébként a szülei is támogatják, hiszen az édesapja is jogászként dolgozik.

Az Érettségi After-partynak egyébként már hagyománya van Szegeden. Korábban a Szegedi Tudományegyetem Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatósága a József Attila Tanulmányi és Információs Központ előtti térre is szervezett ilyen rendezvényt.

Az ingyenes rendezvényen bemutatkoztak az SZTE egységei, felléptek a fiatalok kedvencei. A szervező Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatóság SZTE-s ajándékokkal várta a résztvevőket, akik az SZTE START ösztöndíjról is tájékoztatást kaphattak. A pénteki program előadásai után igazi bulihangulat volt, a jövőbeli egyetemisták éjjelig mulattak az IH-ban.