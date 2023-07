Százéves nénit köszöntöttek Hódmezővásárhelyen, a Kovács-Küry Időskorúak Otthonában. Gál Imréné Gila Erzsébet két hónapja a saját kérésére költözött az otthonba. Az idős asszony szüleivel és testvérével Gyálon lakott, majd harmadik elemista korában Szegvárra költöztek. Nagy szegénységben éltek, ezért Erzsike néninek már nagyon fiatalon dolgoznia kellett. A szentesi Szőke téglagyárban dolgozott cselédként, majd takarító lett egy óvodában. Barátnője, Gál Margit testvérével, Imrével, elmélyült a barátságuk, szerelem lett belőle, 1950-ben kötöttek házasságot. Két gyermekük született, 1952-ben Imre, néhány év múlva Erzsébet. Erzsike néninek 5 unokája és 2 dédunokája is van, akikre nagyon büszke. Az idős asszony 1989-ben veszítette el a férjét, azóta egyedül élt – adta hírül Hódmezővásárhely gyorshír szolgálata. Az otthon által szervezett ünnepségen részt vettek a gyermekei, unokája és egy dédunokája is. Erzsike nénit a város polgármestere, Márki-Zay Péter is köszöntötte.