A rendezvényen meghívottként részt vett Batiz István, a Csongrád-Csanád vármegyei polgárőr szövetség elnöke, Tóth Tibor alpolgármester, Palcsó Krisztián, a Kisteleki Rendőrkapitányság rendészeti osztályvezetője, Mucsi Antal, a Szeri Polgárőr Egyesület elnöke és Tisóczki Ferenc, a Csengelei Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke.

Bangó Péter elnök köszöntötte a megjelenteket, majd beszámolt a 2022-es év eseményeiről. Elmondta, hogy a polgárőrök már nélkülözhetetlenek falunk rendezvényeinek biztosításában. Kölcsönösségi alapon Ópusztaszerrel is együttműködnek, kisegítve egymást ebben a munkában. 2022-ben 6 rendezvényre figyeltek, 23 fővel, 250 óra szolgálatot teljesítve. Közterületi járőrszolgálatot 2022-ben 56 esetben láttak el, 117 fővel, összesen 651 órát teljesítve. A gépkocsi 2021-ben 3.767 km-t futott. A 2022-es évben három polgárőr felvétel volt az egyesületünkbe, kilépés nem volt. A Csengelei Polgárőr Csoport taglétszáma így az év végén 20 fő volt, ebből egy ifjú polgárőr.

Csókási Jenő, a felügyelő bizottság elnöke beszámolójában elmondta, hogy az egyesület 400 ezer forintot kapott az önkormányzattól a szolgálatokkal kapcsolatos kiadásokra, az Országos Polgárőr Szövetségtől 460 ezer forint támogatás jött, és az adó 1 %-os felajánlásából 71 ezer forint folyt be. Ő is célszerűnek találná, ha kisebb teljesítményű szolgálati gépkocsit szerezne be az egyesület, mert a jelenleginek az éves cégautóadója 732 ezer forint. A felügyelő bizottság az ellenőrzései során mindent rendben talált.

Batiz István vármegyei polgárőr elnök elsőként elmondta, hogy nagy probléma a cégautóadó fizetése a polgárőrségnél, a belügyi támogatásból kb. 300 milliót kell visszafizetni az államnak erre a célra. Megköszönte az alpolgármesternek, hogy a helyi önkormányzat szépen támogatja a polgárőr munkát. Az elnök szólt arról is, hogy a polgárőr tevékenységek köre folyamatosan bővül, most az állatvédelem került be közé. Végezetül megköszönte a polgárőrök munkáját, mely nemes feladat a közösségért.

Tóth Tibor alpolgármester hozzászólásában elmondta, hogy a falu nevében csak köszönetet tud mondani a polgárőrök tevékenységéért. A település látja, hogy egy működő polgárőr szervezet van Csengelén. Az önkormányzat mindig is támogatta a munkájukat, a legutóbb duplájára emelték ennek összegét. Ő is célszerűnek látná egy kisebb teljesítményű gépkocsi beszerzését, melyet az önkormányzat is támogatna. Kiemelte, hogy a falunapi szolgálatellátás hibátlan volt. További sok sikert kívánt a polgárőrségnek.

Palcsó Krisztián rendészeti osztályvezető megemlékezett arról, hogy amikor nagyobb létszámú erő bevonásra volt szüksége a rendőrségnek, akkor a csengelei polgárőrökre mindig lehetett számítani. A munkájukért köszönetet mondott.

Mucsi Antal ópusztaszeri polgárőr elnök felszólalásában úgy fogalmazott, hogy már mint családtag szokott jönni. A két polgárőr egyesületet már hosszú távú együttműködés jellemzi, a rendezvények biztosításában kölcsönösen segítik egymást. Megemlítette azt is, hogy irigyli a csengelei polgárőröktől az önkormányzati támogatást.

Kun-Szabó Tibor a horribilis összegű cégautóadó miatt felvetette, hogy célszerű lenne vagy a saját autó használata, vagy kisebb teljesítményű gépkocsi beszerzése. Jó dolognak tartotta, hogy egy időszakban a főutcán állt a polgárőr gépkocsi, megelőzési célokat szolgálva. Felvetette, hogy a polgárőrségnek korábban volt helyi szponzorai is, de a beszámolóban most erről nem volt szó. Jónak tartaná, ha az országos polgárőr napra is elmehetne a csapat. Megemlítette azt is, hogy a későbbiekben több szolgálatot akar ellátni.

Bangó Péter elnök válaszában elmondta, hogy a polgárőr gépkocsiért egyszemélyi felelősséget visel, ezért tartják garázsban. A kocsi bármikor rendelkezésre áll, csak szólni kell neki, és lehet vinni szolgálatba. A magánautó használatát nem tartja kivitelezhetőnek, mert korábban ezzel visszaéltek.

Tóth Tibor alpolgármester szerint forgalomlassítás végett nem lesz szükség a polgárőr autó utcán való parkolására, mert az önkormányzat a főutcán mozgó traffipaxot szereltet. Edlich József ehhez hozzáfűzte, hogy a traffipax miatt a fő járműforgalom át fog kerülni a Május 1. utcára.

Batiz István vármegyei polgárőr elnök az országos polgárőr napról elmondta, hogy összesen ezer embert várnak Lakitelekre, mert ennyi ember fér el a sportcsarnokban. Vármegyénként 50 db résztvevői karszalagot kaptak. Megemlékezett arról is, hogy a beszámolóban nem szerepelt, hogy Bangó Péter elnök az idén az országos rendőrfőkapitány tárgyjutalmát, egy karórát vehetett át Budapesten az országos küldöttközgyűlésen a rendőrséggel való kiváló együttműködéséért.

Bangó Péter válaszában megjegyezte, hogy a kitüntetés nem csak az ő munkáját, hanem a tagokkal közös tevékenységet ismerte el.

A hozzászólások után az egyesület jelenlévő tagjai egyhangúan elfogadták a beszámolókat.

A hivatalos részt közös vacsora követte, A korgyűlésről tudósítást adott Molnár Mihály titkár.

Fotó: polgárőrség