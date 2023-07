Egyszerűbb betegutak, betegközpontúbb ellátás, nagyobb odafigyelés, azonnali konzultáció akár otthonról – Holló Péter, a Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika igazgatója szerint többek közt ebben lehet segítségükre a mesterséges intelligencia (MI), de az orvosoknak is előnyt jelenthet, például a dokumentáció csökkentésében. A napokban Szegeden, a SZAB Székházban adott elő a szakember, aki "A bőrgyógyászat utóbbi 20 éve – Az SZTE Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Prof. Dr. Kemény Lajos tanszékvezetése alatt" című tudományos ülésen arról adott számot, hogy a mesterséges intelligencia a bőrgyógyászatban milyen szerepet tölt be.

Fotó: Török János

Közölte, a hónapokkal ezelőtt berobbant ChatGPT már ott tart, hogy értékelni tudja a klinikai képeket. 32 fotóval tesztelték a rendszert, ami a sebek 100 százalékát be tudta azonosítani, persze egyes területeken még van hova fejlődnie – magyarázta. Holló Péter rámutatott, ma már a mesterséges intelligenciát döntéstámogató rendszerek fejlesztésére használják, éppen ezért a daganatdiagnosztikában, a dermatoszkópiában, a klinikai képek felismerésében és a képalkotó eljárások eredményeinek értékelésében is hasznosítani tudják. De alkalmas például a betegek követésére, a tudományos adatok feldolgozására és a betegdokumentáció kezelésére is a mesterséges intelligencián alapuló rendszer.

Elárulta, a klinikájukon először a koronavírus megjelenésével kezdtek el teledermatológiát alkalmazni, így a betegek a telefonjukkal készített képek és néhány adatuk beküldésével tudtak segítséget kérni az orvosoktól, akik ez alapján látták el a betegeket. A szakemberek digitális úton válaszoltak, receptet írtak fel és terápiás javaslatot is tettek. A sürgős eseteknél 22, míg a normál ellátás esetén 62 órán belül válaszoltak. Döntően ekcémás betegeknek segítettek, de kiszűrtek például 10 melanomát is, valamint fertőzéses kórképeket is diagnosztizáltak.

Fotó: Török János

Ennek a rendszernek a használata lezárult, érkezett a helyére azonban egy még fejlettebb alkalmazás 2022-ben AIPDerm néven. Holló Péter elmondta, a több éves fejlesztésnek köszönhetően 160 klinikai diagnózist képes felismerni a rendszer, valamint 640 különböző bőrállapotot tud megkülönböztetni. Jelezte, a mesterséges intelligencia ad először diagnózist, ez után kerül a beteg az orvoshoz. Megjegyezte, az MI lehetséges diagnózisokat ad meg, de a végső szót mindig az orvos mondja ki, viszont az eddigi eredmények szerint a rendszer által felkínált top5 diagnózis 80 százalékban találkozott az orvos véleményével és megfelelt annak.

Eddig 37 ezren regisztráltak a rendszerbe és 18 ezernél is több esetet láttak el a szakemberek, akik onkológiai eseteket is kiszűrtek. Holló Péter szerint az új rendszerrel még jobban felgyorsult a betegellátás, hiszen míg a koronavírus alatt használt alkalmazással átlagosan 10-15 percig tartott egy páciens ellátása, addig az új szoftver átlagosan 1 percre redukálta az ellátás idejét. Mindemellett pedig triázs funkció is van az új rendszerben, így az önmaga tudja osztályozni a betegeket, tehát azonnali ellátásra is utalhat eseteket.