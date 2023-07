Nem a városvezetésen múlik, hogy továbbra is kérdéses a jubileumi emlékmű elhelyezése

– tudatta a Délmagyarországgal Perneki László, Csanádpalota polgármestere a témában megjelent cikkünkre reagálva. Mint megírtuk, Csanádpalotán most zajlik a Páneurópai Kulturális Egyesület művésztelepe, amelynek egyik célja a kisváros megalapításának 600 évfordulóját megörökítő emlékjel elkészítése. Ez hat kopjafával és három táblaképpel Csanádpalota hatszáz évét szimbolizálja majd, a közepén egy talapzaton álló sziklával. Azt még mindig nem tudni, ezt pontosan hol állítják fel.

A városháza most elküldte lapunknak azt a 4 pontos emlékeztetőt, amelyet az egyesület is megkapott még a hónap elején, válaszként az elhelyezéssel kapcsolatos kérelmükre. Ebben az áll, a képviselő-testület a főtéri közparkot szeretné megőrizni eredeti funkciójában, így az ottani felállításhoz nem járul hozzá, és az is, hogy ehhez az önkormányzat a jelenlegi pénzügyi helyzetben az elhelyezéshez támogatást adni nem tud. Rögzítették továbbá, hogy ha közterületen szeretnék az emlékjelet elhelyezni, ahhoz szükség lesz a képviselő-testület jóváhagyására. Ehhez azonban műszaki és művészeti tervdokumentáció kell, amely nem csak az emlékmű formáját, kinézetét és paramétereit mutatja meg, hanem környezetét és megközelítési módját is. Ennek benyújtását követően születhet meg a képviselő-testület döntése.

Szügyi László, az egyesület művészeti vezetője azt mondta lapunknak, azért nem nyújtották be a kért dokumentációt, mert az eredeti helyszínötletük a központi park volt, és nem is nagyon tudják másutt elképzelni az emlékjelet.

Velünk egyetértve sokan azt mondják, hogy ott a helye, ezért készek vagyunk erről a palotai emberek véleményét is kikérni egy aláírásgyűjtés formájában

– tette hozzá.