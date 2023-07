A tavalyi évhez hasonlóan idén is részt vesz a szegedi egyetem az EFOTT-on. A fesztiválon kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy az esti szórakozáson túl napközben is tartalmasan és értékteremtő módon töltsék idejüket a fiatalok, melynek fő helyszíne az EFOTT UNIversum. Itt található a Szegedi Tudományegyetem is, ahol az intézmény hallgatói és munkatársai sportolási lehetőséggel, ügyességi játékokkal, kihívásokkal, hasznos információkkal és rengeteg ajándékkal várják a fesztiválozókat.