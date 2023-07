Pénteken és szombaton folklórhétvégét tartanak a Makovecz téren. Pénteken délután 4-kor nyit a népi játszóház, 5-kor lép fel a Forgatós együttes, este 9-kor Paya Bea ad koncertet, 11-kor pedig térzene zárja a koncertet. Szombaton is lesz népi játszóház, a lapunkból is ismert Fodor József 5-kor népi hangszereit mutatja be, 6-kor a Fonbó klub tart táncházat, 9-kor Petrás Mária és zenekara játszik. A programot szombaton is térzene zárja. Mindkét nap megtartják a helyi kézművesek kiskaska vásárát. A rendezvény házigazdája Máté Roland lesz.