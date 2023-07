Két párakapu és ivókutak is vannak Szegeden, a Klauzál és a Mars téren. Csakhogy napok óta, pont a legnagyobb melegekben egyik sem működött. Miután cikket írtunk erről, a Szegedi Vízmű Zrt. szakemberei megjavították a szerkezeteket, és ezzel egy időben egy elkeseredett közleményt is kiadtak. Azt írták, hogy idén, a korábbinál is többször megrongálták a kapukat és a kutakat. A kapuk fúvókáit egyszerűen ellopták, a kutak csapját pedig letörték. Hozzátették, most csinálták meg utoljára, ha valaki még egyszer tönkreteszi, leszerelik a kapukat. Ezekre pedig nagy szükség lenne, mert a kánikula csak rosszabbodik.

Hétfőn délután még úgy nézett ki, hogy eléri egy kisebb vihar Szegedet, és hoz pár fokos lehűlést, de sajnos elfordult, és elkerülte a várost

– mondta lapunknak a dél-alföldi időjárás kedvelők Facebook-csoportjának adminisztrátora.

Tóth Béla amatőr meteorológus a jövőre nézve sem ígért sok jót. Lapunknak azt mondta, hogy most még egy kicsit szeles az idő, de szerdán újabb komoly melegedés várható, valószínűleg az lesz a legmelegebb nap a héten. Akát 36-37 fok is lehet, ráadásul mindez árnyékban. Aztán csütörtökön délután jön egy enyhe hidegfront, de az is csak pár fokos lehűlést hoz, viszont annál nagyobb bajt okozhat. Ugyanis labilis lesz a légkör, záporok, zivatarok is kialakulhatnak, sőt, jégeső is eshet, ráadásul mindezt heves széllökések kísérhetik. Szombattól pedig várhatóan újabb hőhullám érkezik, és a jövő hét elején akár 40 fokot is mérhetünk a Dél-Alföldön.

A június egyébként nem volt annyira vészesen meleg, a középhőmérséklete országos átlagban 19,8 fok volt, ami megegyezik az 1991-2020-as átlaggal. A havi középhőmérséklet a középső és déli országrészben általában kevéssel 20 fok felett, másutt az alatt alakult. A kánikula júliusban csapott le az országra.