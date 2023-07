Ha valaki belép a makói városházával szemben lévő Hunyadi utca elején lévő Motyóboltba, szinte biztosan ott találja Borbás Ágnest. Az üzlet, mint korábban megírtuk, adománybolt: tavaly augusztus óta működik, és olykor ingyen, de legalábbis pár száz forintért lehet ott sokféle holmihoz hozzájutni. Néhány hónapig a Szent János téren, az egykori MTH-konyha három helyiségében üzemelt, azokat az önkormányzattól a bérelte. A mostani, nagyobb és jobban megközelíthető helyre azt követően került, hogy Borbás Ágnes mint ötletgazda tavaly novemberben gondolt egyet, és fogadóóráján felkereste a makói polgármestert. A lényeg: bolt az adományként fogadott, jó minőségű holmikat olcsón adja tovább, a bevételt pedig a karitatív célú Hétköznapi Hősnők Alapítvány kapja. A modell működik: sok a felajánló és sok a vevő. A Motyóbolt ma már a Heti betevő kéthetenkénti ételosztását is segíti ruhák és játékok rendszeres osztásával.

Régóta igyekszik másokat támogatni

Az üzletet vezető Borbás Ágnes régóta foglalkozik olyan dolgokkal, amelyekkel másokon segít. Korábban szervezett véradásokat a Vöröskeresztnek, nem csak Makón, de a környező községekben is. Hasonló módon koordinált adománygyűjtéseket, illetve adományosztásokat a karitatív szervezetnek. Emellett felajánlásokból származó tisztasági csomagok összeállítását is vállalta rászorulóknak – nőknek és férfiaknak, illetve családoknak is. Hivatalosan 2018-ban kezdte ezt a típusú munkát, de magánemberként, alkalmilag korábban is részt vett ilyen jellegű akciókban.

Sokféle felajánló van. Akad, aki szereti nyomon követni, hová kerül, amit adott, de olyanok is, akiket ez kevésbé érdekel. Az jellemző, hogy a jobb módúak jó minőségű holmikat hoznak. Ezért a szerényebb körülmények között élő vásárlók mindig szívesen jönnek

– jegyezte meg.

A Motyóbolt kínálata olykor egy elegánsabb üzletével is vetekszik. Fotó: Szabó Imre

Kicsordult a könny a szeméből

Szerintem van igazság abban, hogy adni jó, és hiszek abban, hogy mindezt egyszer visszakapom

– mondta amikor arról kérdezem, mi motiválja a segítségnyújtásban. Az adománybolt vezetőjeként olykor megrendítő sorsokkal találkozik. Megesett, hogy felkereste valaki, aki hosszas kórházi kezelése után törölközőket, konyharuhákat akart vásárolni.

Tőle még jelképes összeget sem kértem. Azt mondtam, én most ezzel járulok hozzá a gyógyulásodhoz

– mesélte. Meghatódva hozzátette, mindkettőjüknek kicsordult a könny a szeméből, amikor búcsúzóul megölelték egymást. Az sem szegi kedvét, hogy olykor kap rosszindulatú megjegyzéseket a közösségi oldalakon, bár ez szerencsére ritka.

Általában olyanok fanyalognak, akik előtt ugyancsak ott lett volna a lehetőség, de mégsem tettek semmit – jegyezte meg. – Én ezt nagyon szeretem. Ha újra születnék, szerintem akkor is ezzel foglalkoznék

– hangsúlyozta. Hobbiként kézműves holmikat készít a maga örömére – ez az, ami még kikapcsolja. Amúgy szakmája szerint kereskedő, 45 éves, és van egy 13 esztendős fia.

Borbás Ágnes maga ültette el az üzlet előtt a virágokat. Fotók: Szabó Imre

A kikapcsolódás lehetősége is segítség

Borbás Ágnes mindenkinek hálás, aki valamilyen formában segítette az adománybolt működését. Épületét közben felújították a Návay-iskola kőműves tanuló diákjainak jóvoltából. Az előtte lévő zöldterületre – épp, amikor ott jártunk – ő maga ültetett saját kezűleg ajándékba kapott virágokat. Az üzletben játszósarkot is kialakítottak, hogy amíg az édesanya válogat a ruhák között, a gyerekek is el tudják magukat foglalni.

Nagyon sok édesanyának az jelenti a kikapcsolódást, hogy – mivel egyéb szórakozást nemigen engedhet meg magának – eljön hozzánk egy kicsit nézelődni – mesélte. Az ő kedvükért egy kis közösségi teret rendeztek be az üzletben. Nekik találták ki, hogy aki kéri, annak jelképes összegért egy kávét is főznek, ami mellett el lehet beszélgetni. Van vízautomata is, ami a mostani forró napokon különösen jól jön. – Ezek apróságnak tűnnek, mégis vannak, akik számára ez is komoly segítség

– tette hozzá.