Korábban Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke minden polgármesternek írt egy levelet. Ebben emlékeztetett, hogy Európa és Magyarország is elszenvedi, hogy a szomszédunkban háború dúl. Az elnök levelében azt javasolta, hogy az önkormányzatok is csatlakozzanak ahhoz a békepárti határozathoz, amit az országgyűlés fogadott el az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról még márciusban. Azonban ezzel többen nem foglalkoztak, legalábbis Csongrád-Csanád vármegyében nem.



Három településvezetőt kerestünk meg azzal a kérdéssel, hogy eddig miért nem vették napirendre egyetlen közgyűlésen sem a javaslatot. Azonban a két megyei jogú város vezetője, a szegedi Botka László és a hódmezővásárhelyi Márki-Zay Péter sem válaszolt. Kíváncsiságképp írtunk Szentes vezetőjének, Szabó Zoltán Ferencnek is, aki viszont szóba állt velünk. Azt írta, hogy a májusi és júniusi üléseken túl sok volt a saját előterjesztésük, ezért a júliusi ülésre tervezik felvenni tárgysorozatba Szita Károly javaslatát.

Szegeden egyébként Német Ferenc, a Fidesz frakció képviselője próbálkozott a javaslat napirendre tűzésével, de már a bizottsági üléseken is alig jutott túl, a közgyűlés pedig végül nem tárgyalta az előterjesztését.



A március végén – jobboldali többséggel elfogadott – határozattal az Országgyűlés kifejezte elkötelezettségét a béke mellett, és rögzítette: azt várja el a nemzetközi közösség minden tagjától, hogy a mielőbbi béke érdekében lépjen fel, és kerülje azokat a lépéseket, amelyek a háború kiterjedésével járnak. A dokumentum elítéli Oroszország katonai agresszióját, és elismeri Ukrajna jogát az önvédelemhez. Lényege, hogy csak azonnali tűzszünettel, tárgyalásokkal és békével lehet életeket menteni.