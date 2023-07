Naponta több negatív hír is napvilágot lát az egészségügyi ellátások milyensége kapcsán, éppen ezért olvasóink úgy gondolták, itt az ideje ezen változtatni és pozitív történésekről is beszámolni. Korábban már megírtuk, hogy Bullás Józsefné olvasónk az Állomás utcában újonnan megnyílt Infektológiai Klinikával volt nagyon elégedett, szerinte ötcsillagos ellátást és törődést kapnak az ott gyógyulók.

Most Szentesről kaptunk levelet Garai Sz. Imre olvasónktól, aki a szegedi Belgyógyászati Klinika Invazív Kardiológiai Részlegére került nemrégiben, ahol egy szívkatéteres beavatkozás során Coronaria stentet ültettek be neki.

Ezt követően írt levelet a Délmagyarországnak, miszerint a részleg orvosairól és személyzetéről csakis dicsérő és elismerő gondolatokat érdemes közzétenni. Jelezte, hálás Gyenes Nándor rezidensnek és csapatának, valamint a klinika személyzetének azért a munkáért, türelemért és hozzáállásért, amellyel nemcsak őt, hanem mindenki mást is kezeltek, kezelnek.

Megjegyezte, köszönettel tartozik azért, hogy a korántsem egyszerű beavatkozást ilyen pontosan és szakszerűen hajtották végre. De nemcsak Garai Sz. Imre elégedett az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ szakembereinek munkájával, hanem Purák Péterné is.

Zita telefonon számolt be pozitív tapasztalatairól la­­punknak, miszerint ő a Fül-­Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika hétvégi ügyeletét kereste fel hosszabb ideje tartó torokfájás miatt.

Elmondta, próbálta otthon meggyógyítani magát, de van egy határ, amikor már orvosi segítségre van szükség. Ezért ment el a klinika ügyeletére, hogy a szúró érzés és a fájdalom megszűnjön végre.

Elárulta, bár körülményesen indult az ellátása, végül kiváló, kedves kezelésben volt része, amiért hálás Pfiszterer Péter rezidensnek. Megjegyezte, ke­resztény emberként fontosnak tartotta, hogy ilyen módon is köszönetet mondjon a szakembernek.

Kérdésünkre beszámolt ar­­ról is, hogy egy nyálkőt talált nála Pfiszterer Péter, aki azonnal eltávolította azt, így hamar megszűnt a kellemetlen, fájdalmas érzés, és azóta nem is jelentkezett nála egészségügyi probléma.