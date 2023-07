A Mozgáskorlátozottak Egyesületének baksi csoportja 30 évvel ezelőtt, 1993-ban alakult meg. A Faluház nagytermében tartott szombati ünnepségen oklevelet, ajándékot kapott a három évtizedes tagsággal rendelkező Mihály Józsefné Rózsika és Kecskeméti Szabolcs, a vezetőség két tagja, Sebők Jánosné és Horváth Istvánné, illetve a mindig mindenben segítő Jópeti Istvánné. Az összejövetelen – amelyre dóci és csanyteleki vendégek is érkeztek – műsorral szerepelt a citerazenekar és az asszonykórus, Riba László pedig slágereket énekelt.

Összefogni az embereket

Sok olyan ember volt településünkön, akik nem tartoztak sehova, semmilyen szervezethez, de igényelték a gondoskodást és az odafigyelést, ezért alakítottuk meg a Mozgáskorlátozottak Egyesületének baksi csoportját Jaksa Ferenc kezdeményezésére

– emlékezett a kezdetekre a jelenlegi, 1994 óta vezető, Kecskeméti Józsefné Marika, aki fiával, Szabolccsal a csongrádiaktól „igazolt át” lakóhelyük szervezetébe.

Közös programok, emlékek

Anyák napját, nőnapot ünnepelnek, fürdőkbe és kirándulásokra járnak, és év végi évzárókat, összegzéseket tartanak – mondta el Szabolcs. Soraikból alakult meg 2009-ben a deszki Ki mit tud?-ra az Őszirózsa Asszonykórus, amely rendszeresen szerepelt vármegyei rendezvényeken és községi ünnepségeken, eseményeken – ötletes előadásokkal, jelenetekkel is –, és egyszer Balatonfűzfőn is felléptek, ahol első díjat szereztek. – Az önkormányzat és Búza Zsolt polgármester mindig és mindenben támogatott, például az utazásban is segített nekünk – közölte Marika.

Sok szép emléket gyűjtöttünk, a debreceni virágkarneválra és több ismert fürdőhelyre is eljutottunk, például Miskolctapolcára, Bükkfürdőre, Hajdúszoboszlóra

– sorolta Sebők Jánosné Emike.

Igen, sok helyre elutaztunk, kirándultunk, jól éreztük magunkat. Az asszonykórussal hetente próbáltunk, sajnos időközben megszűntünk, nekem elment a hangom, már nem tudok dalolni

– csatlakozott Rózsika, aki azt is felidézte, az egyik gyógyfürdő hatására enyhült a derékfájása. A csoportvezető, Marika pedig arra emlékezett, hogy Berekfürdőre még úgy érkezett, alig tudott járni, egész nap a vízben volt, és amikor kijött a medencéből, már nem kellett a mankó. Utóbbi település zenés szórakozóhelyén jót énekeltek és mulattak.

Kiválás

A tervekről szólva Kecskeméti Józsefné elmondta: Dóc, Ópusztaszer, Csongrád és Tömörkény példáját követve kiválnak a Mozgáskorlátozottak Egyesületének megyei szervezetéből, mert „elviszik” a tagdíjuk felét, de nem kapnak érte tőlük semmit. Az ezzel kapcsolatos dokumentumokat már postázták. Elárulta, a helyi hagyományőrző egyesületben folytatják tevékenységüket.