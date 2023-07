„Oldalunk szerkesztői erkölcsi kötelességüknek érzik, hogy az elmúlt hetek eseményei után kiálljanak Bálint Gabriella mellett is, aki felszólalt a nőket érő munkahelyi zaklatások ellen, ez azonban nem nyerte el Márki-Zay Péter polgármester tetszését, hiszen nem kért bocsánatot az »alaptalan vádak« miatt Fejes Pétertől. Miért is kért volna, amikor Fejes Péter maga is elismerte a történteket? Márki-Zay pedig pontosan azt tette, amit 2020 márciusában is: aki megszólalt az ügyben, kirúgta. A szeretet hatalma nevében” – olvasható az MZP1G oldalon, ahol azt is írták, Márki-Zay Péter más okból is neheztelhet Bálint Gabriellára, akit már 2018-ban is megpróbált eltávolítani a Kapcsolat Központ főigazgatói székéből, akkor azonban a kistérségi társulás polgármesterei meg tudták ezt akadályozni.

„Amiről azonban Márki-Zay nem beszél nyilvánosan: 2020-ig a polgármesteri hivatalban dolgozott köztisztviselőként Bálint Gabriella egyik közeli hozzátartozója, akinek a kirúgására 2020-ban adott utasítást a polgármester. Az érintett személy bírósághoz fordult, a bíróság pedig jogellenesnek tartotta a volt köztisztviselő elbocsátását. Elkerülendő az ítélet meghozatalát és az ügy nyilvánosságra kerülését, a polgármesteri hivatal egyezséget kötött az érintettel. A hivatal 4 millió forint összegű kártérítést fizetett az elbocsátott köztisztviselőnek. Az egyezség feltétele volt az is, hogy az érintett nem hozhatja nyilvánosságra a történteket” – írta az MZP1G.

„Mivel Vásárhely ki akar lépni a Kistérségi Társulásból, racionális magyarázata nem lehet annak, hogy Márki-Zay megakadályozta Bálint Gabriella megbízatásának meghosszabbítását. Az ok csak a személyes bosszú lehet. Márki-Zay személyes bosszúhadjáratának árát pedig szokás szerint a vásárhelyi lakosok fizetik majd meg” – fogalmaztak a szivárogtató oldalon. Úgy tudjuk, akkor Tatár Zoltán gyakorolta a hivatalban a munkáltatói jogokat, aki a saját Facebook oldalán több önkormányzati ügyről is kitálalt az elmúlt időszakban.