A tanyasiak ellátása és az életmentő egységek könnyebb tájékozódása érdekében elkezdődött Ásotthalmon külterületén a házszámok kihelyezése.

Régi problémakörre reagáltunk egy nagyon egyszerű és gyors intézkedéssel, amikor meghirdettem a házszámtábla-rendelési lehetőséget

– mondta Papp Renáta polgármester. Sok évtizedes probléma, hogy ha mentő, rendőrség, tűzoltóság segítsége szükséges, nehéz az ingatlan beazonosítása.

Fotó: Török János

Ásotthalom 122,5 négyzetkilométernyi területén a lakosság fele a tanyavilágban él, és mindig is problémát jelentett a gyors és hatékony eligazodás: főképpen a segítségnyújtó szervek – mentő, tűzoltóság, rendőrség – esetében nincs idő a tétovázásra.

De napi példa a futárszolgálatok közlekedése is a tanyavilágunkban. Számukra a tanya beazonosításában egyértelműen a jól láthatóan kihelyezett faliszám ad segítséget. Egyébként jogszabály írja elő ennek a kihelyezését. Ásotthalom tíz tanyai körzetének egymásba fonódása, a számos népi elnevezésű dűlőút csak nekünk, helyieknek egyértelmű. Ha már nekifogtunk a kérdésnek, egy szép táblát terveztettünk, amelyen a tanyai körzet, a településünk neve és a faliszám is látható Ásotthalom címere mellett

– magyarázta a polgármester.

Fotó: Török János

Első körben máris hatalmas igény mutatkozott, 120 darab táblát már ki is osztottak. A táblák népszerűek. Papp Renáta hozzátette, megjelenésük már most egyre újabb igényeket szült, van, aki belterületen is ilyen táblát szeretne, és lecserélné a régit. A táblák 1340 forintba kerülnek, amit a lakosok fizetnek. A táblákat a tanyagondnoki szolgálat tagjai viszik házhoz, ha kell fel is csavarozzák. Papdi Szilveszterné Mária néni nagyon örült neki. Azt mondta, hasznos, mert látogatói így mindjárt tudják, hova kell jönni. Az ásotthalmi tanyavilágban a tájékozódás hamarosan a helyi elnevezésű dűlőutak kitáblázásával javítják tovább.