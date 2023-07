Bianka megjegyezte, ez ingyenes lehetőség, ami bármelyik édesanyának adott, hiszen folyamatosan várják a csatlakozókat. Hozzátette, a találkozókra senkinek semmit nem kell vinni, csak egy plédet. Úgy véli, fontos az is, hogy nincsenek kötöttségek, mint ami egyébként a baba-mama foglalkozásokat jellemzi, tehát ha valaki nem érkezik meg 10 órára, nincs probléma, később is be tud kapcsolódni az 1-1,5 órás programba. Továbbá nincs korhoz kötve, vagyis nemcsak babákkal lehet részt venni, hanem nagyobb, például óvodáskorú gyermekekkel is.

Az tetszik benne, hogy nem formális, mint a legtöbb baba-mama klub, ahol a szülők csak néhány szót tudnak váltani egymással

– erről már Anna, a csoport egyik tagja beszélt, aki Marci kisfiával vesz részt rendszeresen a találkozókon.

Itt az édesanyák nemcsak babás témákban, hanem bármiben tanácsot adnak egymásnak úgy, hogy már barátságok kovácsolódtak az elmúlt hónapok során

– tette hozzá.

Szerdán ottjártunkkor épp arról beszélgettek a fiatal anyák, hogy hogyan érdemes a kisgyermekekkel nyaralni menni. Bianka például azt javasolta, hogy akkor induljanak el a szülők a gyermekekkel, mikor alvásidő van, mert így nyugalmasan telik az utazás, miközben a kicsik kialusszák magukat az érkezésre. Ugyanakkor Anna szerint érdemes átgondolni a vonattal történő utazást is, ők Prágába mentek így férjével és az akkor még 4 hónapos gyermekükkel. Mint mondta, egyre több olyan vasúti kocsi van, amely családoknak lett kialakítva, így játszó- és szoptatósarok, mese, színező és tévé is van. Megjegyezte, arra mindenképp fontos ügyelni a vonattal történő utazáskor, hogy kellő mennyiségű folyadék és étel is legyen az útra.