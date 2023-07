Az elmúlt hetekben valósággal elárasztották a Makóval kapcsolatos közösségi oldalakat azok a panaszok, melyek szerint a város északnyugati részén esténként elviselhetetlen bűz terjeng. A hozzászólóknak tippjeik is voltak: nagyobb részük a helyi szennyvíztisztító telepet, kisebb hányaduk pedig a Nagyér-csatornát vélte a probléma okozójának. Az elmúlt években egyikre is, másikra is volt példa nyaranta.

A téma a múlt szerdai képviselő-testületi ülésen is szóba került. Czirbus Gábor (Fidesz-KDNP) az érintettek gondjait tolmácsolva elmondta, a szag esténként főként az Ószegedi, Töltés, Révész, Ingó szőlő utcák környékén érezhető, de a Szent Gellért, Szent Anna utcákig is elér. Kérte, hogy az ügyben hallgassák meg az Alföldvíz képviselőjét. Hozzá kapcsolódva Gáspár Sándor (MSZP) arra hívta fel a figyelmet, hogy a Nagyér csatornában nyaranként rothad a növényzet, mert a víz nem tud rendesen lefolyni. A megoldást jelentő záportározó tervei készülnek, de egyelőre nem tudni, mikor épülhet meg.

Fotó: Szabó Imre

Az Alföldvíz kommunikációs főmunkatársa, Diós Zsolt a Délmagyarország érdeklődésére azt válaszolta, a társaságnak feladata, hogy a szennyvíz-közművek területén minimalizálja a hőség idején intenzívebben megjelenő szaghatásokat és ezért meg is tesznek mindent. Makó csatornahálózatán súlyos meghibásodásról az Alföldvíznek nincs tudomása, a tisztított szennyvíz a határértékeknek megfelelő, szagemisszió nem észlelhető. Hangsúlyozta: a hasonló korábbi probléma alkalmával az derült ki, hogy a város belterületén keresztülfolyó Nagyér-csatornába bebocsátott termálvíz szolgált a bűzhatás forrásaként.