Bizonyára már nagyon sokan izgulnak azon, hogy megkezdhetik-e tanulmányaikat szeptemberben a Szegedi Tudományegyetemen. A ponthatárok kihirdetését július 26-án tartják, amit az SZTE szokásához híven idén is fergeteges Pont Ott Partyval ünnepel. Fellép a Honeybeast, a Hűvös és a Blues 4 You Band is.

Az esemény 17 órakor kezdődik a Dugonics téren a Blues 4 You Band koncertjével, majd őket követi 18:30-19:15 között a Hűvös.



19:15-20:30 között DJ Gerix pörgeti a lemezeket, 20:00 órakor pedig kezdetét veszi a ponthatárok kihirdetése, amelyet óriás kivetítőn közvetít az egyetem.



20:30-tól a HoneyBeast ad koncertet.

Olvasható az SZTE oldalán.

https://u-szeged.hu/sztehirek/2023-julius/pont-ott-party-szte-2023-felveteli-