Az ingatlantulajdonosoknak Zákányszék belterületén is július elsejétől október 31-ig van lehetőségük bejelenteni a korábban készült, de az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. felé be nem jelentett szennyvízcsatorna rákötéseket. Amennyiben a rákötés és a házi csatorna minden műszaki előírásnak megfelel, akkor szabályos átvételi eljárásban lehetőség van legalizálni a csatlakozást. A kampány időtartama alatt a bejelentők mentesülnek az 50 ezer forintos kötbérfizetési kötelezettség alól. November elsejétől viszont lesújt a vasszigor, az Alföldvíz fokozott ellenőrzésbe kezd a be nem jelentett illegális rákötések felderítésére.