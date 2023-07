Az az építőipari vállalkozás szolgáltatóházzá alakíja az egykori iskola épületét, amelyik a falu sportcsarnokát is felépítette – tudtuk meg Drimba Tibor polgármestertől. A közbeszerzési eljáráson győztes vállalkozással a napokban a szerződést már meg is kötötték, a munkaterületet csütörtökön adják át a hódmezővásárhelyi System Service Kft.-nek.

A cégnek 540 napja van elvégezni a munkát. Ez elsőre soknak tűnik, azonban azért így állapodtak meg, mert az épület elektromos rendszere napelemes lesz, ennek felszerelése pedig hosszas adminisztrációt igényel – mondta a község első embere. Lesz gépészeti és fűtéskorszerűsítés is. A beruházásra, mint korábban beszámoltunk róla, már nyertek 255 millió forint pályázati támogatást. Az épület mostanáig a helyi közmunkások bázisa volt. Ők sem maradnak hely nélkül, a községháza udvarán van egy mindennel felszerelt épületegyüttes a számukra. Egyébként évekkel ezelőtt több mint 80-an voltak, most már csak 14-en.

A beruházásnak köszönhetően az épületegyüttes a tetőszerkezetet is beleértve teljesen megújul. Drimba megfogalmazása szerint a falak maradnak, minden mást cserélni kell. Egyenként nagyjából 25 négyzetméteres üzlethelyiséget alakítanak ki benne, amelyeket az önkormányzat vállalkozóknak ad majd bérbe. Ezek alkalmasak lesznek nem csak kereskedelmi célú helyiség, de akár például akár masszázsszalon létesítésére ugyancsak. Az épület tetején lévő faluképi jelentőségű kis tornyot is visszaépítik, ráadásul éjszakai díszkivilágítást kap, az udvarában pedig térköves parkolókat alakítanak ki, mert az épület előtt szűk az utca. A torony harangját – ezt is megírtuk korábban – a helyi reformátusuk kapták meg, akik haranglábra állítva az imaháznál helyezték el.