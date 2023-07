Csongrád-Csanád vármegye. Az előző hét pozitív eredménye után ismét kevesebben mentek el vért adni vármegyénkben, mint a tervezett volt. A kánikula most nem kedvezett a véradásoknak, és bár több intézeti városban, így a szegedi véradó állomáson és több kitelepült véradáson is pozitív volt most a mérleg, összességében ezek nem tudták ellensúlyozni a visszaesést. Július 10-e és július 16-a között 474 egészséges véradóhős ment el életet menteni, a tervezetthez képest 9 százalékkal kevesebb. Hogy soha ne alakuljon ki vérhiány, a Magyar Vöröskereszt arra kér minden egészséges Csongrád-Csanád megyeit, menjen el vért adni.