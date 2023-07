– A szemétből eszik, sőt a múltkor azt láttuk, hogy egy döglött patkányt visz magával – mondta egy nőről az egyik, Cserepes soron lakó asszony.

A problémára Nagy Mihály, a Szegedi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke hívta fel a figyelmünket. A helyszínen az ott lakók azt mondták, hogy az asszony borzasztó körülmények között él. Arról is beszéltek, hogy a nő korábban a Cserepes soron lakott, de utána több kitérő után, két hónapja visszatért, mert nem volt fedél a feje felett. Most egy üresen álló, romos házat foglalt el, amelyben egyedül él. A környéken élőknek nem is feltétlen ezzel van a problémája. Azt állítják, hogy folyamatosan zaklatja őket, éjjel nem tudnak tőle aludni, ráadásul már félnek is tőle. Többször hívtak már rá rendőröket, akik el is vitték. Ilyenkor egy-egy napot a pszichiátrián töltött, onnan azonban mindig elengedték, és visszament a Cserepes sorra.

Az asszony helyzetét bonyolította, hogy akik segíteni tudnának rajta, egyszerűen nem tudták, hogy hol van. Nagy Mihály azt mondta, most ott tartanak, hogy a nőnek intéztek egy szegedi, települési szintű lakcímkártyát, ami legalább némi előrejutás az ügyben. Van a nőnek egy kijelölt gondnoka is, ő viszont nem akar hozzá fordulni. Nagy Mihály azt ígérte, hogy – mivel csütörtökön reggel lehet csak a gondnokhoz menni a héten – elviszi az asszonyt, aki így talán valamennyi pénzhez is juthat. Viszont, mivel gondnokság alatt van, ezért ezt az elnöknek rendszeresen meg kell ismételnie.

A lakók és Nagy Mihály is azt állítja, hogy ez az egész ügy botrányos. Azt, hogy a helyiek már hónapok óta rettegésben élnek, ráadásul úgy, hogy ők etetik, itatják az asszonyt, egyáltalán nincs rendben. Mindenki szerint valamilyen állandó elhelyezés lenne a megoldás, de hogy ezt miként lehetne elérni, egyelőre nem látszik. Mindenesetre Nagy Mihályék keresik majd a szegedi önkormányzatot is, és mindenféle fórumon próbálnak segítséget kérni a helyzet megoldására.