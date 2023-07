Különleges fellépője volt vasárnap a Domaszéki Falunapoknak. Soha nem volt még olyan színvonalú motoros bemutató a településen, mint amelyet a felvonulás után láthattak az érdeklődők. A K Stunt Team, azaz Borbély Kornél és Kötél István az akrobatikus motorozás hazai mesterei. Külön-külön mindketten nyertek már Divízió 2-ben Magyar bajnoki címet, így kerültek a profik közé. István Európa bajnok 4., Kornél 5. helyezett. Közösen 2018 óta dolgoznak, motorozásuk attól különleges, hogy nem csak saját magukra, de egymásra is kell figyelniük a bemutató során.

Nagyjából egy tucatnyian vagyunk Magyarországon, akik ezt a sportot űzik. Talán ezért is szeretjük ennyire

– mondta Borbély Kornél.

És hogy miért nincs több stunt rider hazánkban?

Mert ez rengeteg munka, nagyon nehéz megtanulni. Kőkemény fizikáról szól, ha itt hibázol, elesel. Ráadásul nagyon későn jön a sikerélmény, szóval aki nem elég kitartó, feladja, mielőtt eredményeket érne el, így el sem jut addig, hogy megismerjék

– magyarázta Kötél István.

Fotó: Török János

A két fiatalember internetről, videók alapján tanulta meg az akrobatikus motorozás alapjait. A sikerhez pedig rengeteg esésen át vezetett az út.

Edzésen az ember mindig a határait feszegeti, és nyilván azokat túl is kell lépni ahhoz, hogy tudja, hol a határ. Egy gyakorlás alatt minimum 10-20-szor elesünk. De ilyenkor számítunk erre, így ritka a nagy sérülés

– magyarázták. Hozzátették, a bemutatók sokkal veszélyesebbek, hiszen ott nem ismerik a pályát, sok minden elvonhatja a figyelmüket is. Éppen ezért a fellépéseken csupán a tudásuk 60 százalékát mutatják be: olyan elemeket, amelyeket teljes biztonsággal végre tudnak hajtani.

Az akrobatikus motorozásból ma még hazánkban nem lehet megélni, így Kornál és István is úgy fogalmazott, ez a főállásuk melletti hobbijuk. Olyan hobbi, ami rengeteg időt igényel, hiszen a folyamatos gyakorlások mellett erőnléti edzésre is szükségük van és persze a motorokat is karban kell tartani. Ezen felül rendkívül költséges is: a motorok szerelésén és szállításán kívül például az olyanok kiadásokra is gondolni kell, hogy egy-egy bemutató során általában leamortizálnak egy pár cipőt és időnként a motoros kesztyűt is.

Fotó: Török János

És hogy a profi motorosok a bemutatókon kívül szívesen motoroznak-e? Kornél és István meglepő választ adott erre. Előbbinek még jogosítványa sincs, utóbbi is csak egy kis robogóval közlekedik.

Ezek átalakított munkaeszközök, amelyeknek már semmi közük az utcai motorokhoz. És a kétkeréken száguldást éppen eléggé kiélvezzünk nap mint nap az edzéseken, illetve a bemutatókon

–mosolyogtak.