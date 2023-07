Áldás és köszönet

A 11 órakor elkezdődött, hálaadó szentmisét Janes Zoltán plébános mutatta be. A szertartás során a közösség megköszönte Istennek a termést és az emberi munkát, továbbá áldást kértek a településre és annak minden lakójára. A plébános prédikációjában Máté evangéliumának elhangzott részletére utalva arra biztatta a híveket, hogy merjenek a Jóistenre hagyatkozni. Hangsúlyozván, hogy az Úr országának titkait nem az okoskodók, hanem a kicsinyek előtt tárta föl.

A Jóisten valóban olyan, mint a legtökéletesebb édesanya, és úgy gondoskodik rólunk, mint a legjobb édesapa

– mondta.

A szentmise végén a plébános kenyeret szentelt, amelyet az emberélettel állított párhuzamba. A búzakalászok, amelyek a kenyér alkotórészeivé váltak, megsemmisültek ugyan, mégis volt értelme létüknek. Kiemelte, ha az ember így képes beleolvadni Istenbe, akkor az ő élete sem volt hiábavaló.

Távozik a plébános

Némi szomorúság is vegyült a hívek aratóünnepi hangulatába, ugyanis Janes Zoltán a szentmise után jelentette be, hogy Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök döntése nyomán augusztus 1-től már nem tölti be a plébánosi posztot Zákányszéken és Bordányban. Kilenc év után távozik a közösségek életéből. Elmondta, a püspök által felajánlott, Újkígyósra vonatkozó, új hivatali megbízatását nem vállalta.

A zákányszéki templomnak így augusztus 1-től nem lesz helyben lakó plébánosa, Negyela Zoltán ruzsai plébános jár majd át a településre miséket tartani. A bordányi templom feladatait pedig Kopasz István mórahalmi plébános látja majd el.

Janes Zoltán atya azt is bejelentette, hogy az ő távozásával egyidőben a falu kántora, valamint sekrestyése és gondnoka sem fogja folytatni tovább templomi szolgálatát. A plébános utolsó szentmiséjét július 30-án mutatja be Zákányszéken.

Újra áll a „kupec köröszt”

Az aratóünnep végén a hagyományokhoz híven színvonalas műsort adott a Zákányszéki Parasztkórus, majd a plébános megszentelte az újjáépített Papp-keresztet, amelyet éppen száz esztendővel ezelőtt állíttatott a falu határában Papp János és Ördög Rozika, gazdálkodó-házaspár Isten dicsőségére. A falubeliek által csak „kupec körösztként” emlegetett, útmenti feszületet tavaly októberben egy embercsempész által vezetett, útról lesodródó autó rombolta le és zúzta darabokra. A Papp-család leszármazottai a felmenők iránti tiszteletből a feszületet saját költségükön felújíttatták, az új feszületet Lajkó Antal sírköves mester készítette.

Matuszka Antal polgármester köszönetet mondott és emléklapot nyújtott át mindenkinek, aki a kereszt helyreállításában szerepet vállalt.

Ezek a keresztek jelképek. Mivel a világunkban a szeretet mellett jelen van a gonosz is, fontos egy-egy ilyen jelkép. Fontos, hogy a szeretet uralkodjon

– mondta.