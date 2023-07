Az ünnepélyes átadáson Jancsák Csaba, az SZTE IKIKK Társadalmi Felelősségvállalás Kompetenciaközpontjának szakmai vezetője elmondta, a szegedi egyetem 2018-ban az elsők között csatlakozott a családbarát felsőoktatás mozgalomhoz.

– A kutatásokból azt látjuk, hogy ez jelentős hozzáadott értéket jelent a dél-alföldi régió tudáscentrumának, amelynek van egy komoly demográfiai programja. A születéstől egészen az élet utolsó időszakáig komoly szerepet vállal a Szegedi Tudományegyetem – mondta Jancsák Csaba.

Fendler Judit kancellár a demográfiai program kapcsán azzal folytatta, hogy az SZTE legfőbb célja a régiós lakosság életminőségének javítása.

– Például azzal, hogy egy új szekvenáló berendezést vásárol az egyetem kutatási célra, azt is lehetővé teszi, hogy még több genetikai vizsgálatot végezhessünk. Vagy visszakerült az egyetemhez a Reprodukciós Medicina Intézet, és így egy sokkal kiterjedtebb szolgáltatáscsomaggal tudjuk segíteni azokat a párokat, akiknek kicsit nehezebb a gyermekvállalás. Emellett reprodukciós sebészeti tevékenységet indítunk szeptembertől hiánypótló módon a régióban, továbbá nagy hangsúlyt fektetünk ennek a területnek a kutatására – részletezte a kancellár, majd azt is elmondta, hogy egy egyetemi bölcsőde megvalósítását is tervezik.

A Szegedi Tudományegyetem vándorbölcsőjét Szamosköziné Kispál Gabriella, a Mezőgazdasági Kar adjunktusa férjével és kislányával vette át a kancellártól. Harmadik gyermekük, Levente érkezését augusztus elejére várják.

– A mai esemény azért lélekemelő, mert bizonyítja, hogy az SZTE nemcsak a színvonalas oktatással, de a családok megbecsülésével is tesz a jobb jövő érdekében, a társadalmi felelősségvállalást szívügyének tekinti. Számomra ez a gesztus nemcsak azt jelképezi, hogy az SZTE családbarát, hanem azt is, hogy nem elégszik meg azzal, amit már elért, mindig keresi az új lehetőségeket, amelyekkel a munkavállalók életét tovább tudják könnyíteni. Ezáltal a család és a munka, mint két fontos alapköve az életnek, összehangolhatóvá válik. Példaértékű ez a szemlélet – mondott köszönetet Szamosköziné Kispál Gabriella, aki azt is kiemelte, hogy az elmúlt félévben mind vezetői, mind közvetlen kollégái nagyon rugalmasan kezelték, hogy kismama.

A Három Királyfi Három Királylány Mozgalom Somogyi-könyvtár által őrzött vándorbölcsőjét Kulcsár Marianna, a Gyermekkönyvtár vezetője adta át Császár Gergelynek, akinek felesége, Császár-Faragó Zita, a JGYPK tanulmányi osztályának vezetője június 30-án adott életet második gyermeküknek, Alexnak.