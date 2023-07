Csanádpalotán ezekben a napokban zajlik a Páneurópai Kulturális Egyesület első képzőművészeti alkotótábora hazai és határon túli magyar művészek részvételével. Mint megírtuk, a telep egyik célja elkészíteni azt az emlékjelet, amely a kisváros megalapításának 600-ik évfordulóját örökíti meg. Ezzel kapcsolatban az egyesület művészeti vezetőjétől, Szügyi Lászlótól megtudtuk: ez hat kopjafával és három táblaképpel Csanádpalota hatszáz évét szimbolizálja majd, a közepén egy talapzaton álló sziklával.

A napokban targoncával vitték a tábornak otthont adó Román–Magyar Barátság Házának udvarára azt a hatalmas, kéttonnás, hófehér mészkőtömböt, amelyből ez utóbbit ki fogják faragni. Mint megtudtuk, a munka jól halad. A kőtömbbe Módi Péter nemzetközi hírű kőfaragó-restaurátor már bele is véste az évszámot, sőt Miholcsa József erdélyi szobrászművész is elkészítette azt a táblaképet, amely Csanádpalotát egy térképen ábrázolja. Most a kopjafák készülnek.

Az továbbra sem dőlt el, hogy a kisváros mely közterületére kerül a monumentális emlékjel. Emlékezetes, az egyesület vezetői azt szerették volna, ha Csanádpalota főterén helyezik el. A képviselő-testülethez be is terjesztették az ezzel kapcsolatos kérelmet, döntés azonban még nem született róla. Úgy tudjuk, azért, mert a városvezetésnek a központi térrel kapcsolatban más elképzelései vannak. Ha végül itt mégsem lesz helye a jubileumi emlékműnek, esetleg a Kelemen László nevét viselő emlékparkban, vagy a város valamelyik parkjában állíthatják fel.

A tábor augusztus 3-áig tart Csanádpalotán. A meghívott művészek egy része időközben – miután végzett azzal a feladattal, amire felkérték – már haza is tért, de jó néhányan még mindig ott alkotnak. Aki kíváncsi rájuk, illetve munkáikra, látogatást tehet a Román–Magyar Barátság Házában.