A makói főtér szégyenfoltjának számító Bérpalota évtizedek óta leromlott állapotáról az utóbbi időben gyakran írtunk. Akkor is, amikor a lakók önerőből kisebb felújításokba fogtak, és akkor is, amikor az önkormányzat tervet készíttetett a teljes körű felújításra. Ezeket 2018-ban tárták a nyilvánosság elé, de kiderült, hogy költségvetése milliárdos nagyságrendű lenne. Pedig szükség volna rá, mert az 1927-ben épült, romantikus stílusú Bérpalota igencsak frekventált helyen, a város főterén áll; közvetlen közelében egy-egy műemlék épület, a régi városháza és a Korona, mögötte a Hagymatikum fürdő. Zeitler Ádám ezzel kapcsolatban azt mondta a Délmagyarországnak, hogy a 23 lakásból álló társasház erejét meghaladja a teljes felújítás, de még a homlokzat rendbetétele is.