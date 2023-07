Nem sokkal messzebb egy parkolóőrbe botlottunk. Éppen egy idős férfinak magyarázta, miért kell fizetni ott is, ahol nincs parkolótábla.

Az övezethatárt mindenhol egyértelműen jelzik, így nem számít, ha egy sarkon nincs ott a kiírás

– mondta. Ő egyébként azt tapasztalta, hogy már az első napon a parkolók 90 százalékának volt jegye az új zónákban.

Az ügyfélszolgálaton is nagyon sokan vannak most, veszik a bérleteket

– tette hozzá. Arra a kérdésre, kap-e beszólásokat, azt mondta, nem sokat.

A lakók inkább örülnek, hogy végre van helyük, ha hazaérnek

– mondta.

Ezt meghallva az idős úr morogva hátraszólt.

Én olyanról még nem hallottam, hogy ennek valaki örült volna.

A lakók sem örülnek

Kerestünk tehát mi is lakókat. A Vedres utca egyik tízemeletese előtt Zsuzska és Margitka néni beszélgettek. Kérdésünkre, hogy örülnek-e, hogy már parkolózónában laknak, értetlenül néztek.

Miért örülnénk? Az nem érdekel, hogy évente 6 ezer forintot kell kifizetnem, mert nem nagy összeg. De reggel 8 előtt és este 6 után ugyanúgy ingyenes a parkolás, tehát a zsúfoltság munkaidőn kívül ezután is megmarad. Ráadásul ha vendég jön hozzám, napi 1500 forintért parkolhat a házam előtt. Ha itt van egy rokon egy hétig, elég sok pénzébe kerül, hogy meglátogat

– mondta Zsuzska, aki szerint hasznosabb lett volna egy parkolóház felépítése.

Idős, 88 éves szomszédja mindehhez csak annyit tett hozzá, az ő gyerekei is mind autóval járnak.

Nagyon haragszom a polgármesterre, hogy ezentúl fizetniük kell a házam előtt

– mondta.

Mint korábban megírtuk, a Városi Sportcsarnok saját parkolója is fizetős lett, így ott is szétnéztünk. Az is kongott az ürességtől.

Máskor itt alig lehetett találni helyet. Persze az nagyon jó, hogy végre aki úszni jön, le is tud parkolni, de a belépőjegyem árának egyharmadát így még pluszban ki kell fizetnem. Szóval, biciklivel vagy rollerrel fogok járni

– mondta Dobos Ildikó, aki 2 órás úszásért az 1700 forintos belépő mellé 500 forintért vett még parkolójegyet. Ő egyébként szintén elmondta, hogy nem hisz abban, hogy kevesebb lesz az autós a drága parkolás miatt, így szerinte érdemes lenne a városvezetésnek megfontolnia, hogy ha bebizonyosodik, hogy ezt a célt nem érte el az intézkedés, akkor visszavonják.

Ahol fizetni kell, van hely, ahol nem kell, ott nincs

Átmentünk a szegedi oldalra is, olyan utcát keresve, mely most lett fizetős. Az Árva utcába István éppen egy ismerőséhez érkezett, éppen az automatát használta.

Az utca másik fele már ingyenes, de ott nincs hely, ezért álltam meg itt

– mondta a férfi, aki szerint ez igazságtalan megoldás. Mint mondta, ha egy utca egyik felén szednek parkolódíjat, a másik felén is kellene.

És nem értem ezeket a karókat se, amiket mindenhova levertek. Rengeteg parkolóhelyet szüntettek meg ezekkel. Ha már az a cél, hogy az emberek fizessenek, miért szűkítik a fizetőzónás férőhelyeket?

– dühöngött. Natyi Attila ugyanakkor mosolyogva fizetett 120 forintot azért, hogy hazaugrott egy órára.

Én örülök neki, hogy végre van hely a házam előtt, még árnyékban is. Még nem sikerült megvennem a kedvezményes lakossági bérletet, de hamarosan az is meglesz

– mondta a férfi.

Körutunk során egyébként nem láttunk egyetlen autót sem, amelyet megbírságoltak volna, parkolóőrt azonban meglehetősen sokat. Hogy ez azt jelenti, hogy mindenki felkészült a változásra, vagy esetleg hogy türelmi időszakot hagyott a Szegedi Közlekedési Társaság, nem tudjuk. De javasoljuk, hogy senki ne próbálja e tekintetben tesztelni a rendszert.