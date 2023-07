– Felháborító – röviden így foglalta össze a véleményét az eset szemtanúja, Sarkadi Ágota, akinek véletlenül sikerül megörökíteni is a történteket (fotókat a személyiségi jogokra tekintettel nem teszünk közzé).

– Ez az embernek nem nevezhető szörnyeteg ma reggel nemes egyszerűséggel kitette a megunt cicáját a szemközti felújítás alatt álló ház elé. Én éppen a redőnyt húztam fel, amikor ő sietve távozott, és megláttam a síró cicát – tette közzé közösségi oldalán.

Makón az utóbbi időben valóságos szokássá vált Makón, hogy akinek fölösleges macskaszaporulata van, esetleg ráun kedvencére, az úgy szabadul meg tőle, hogy idegen, olykor lakatlan házhoz dobja be. A közösségi oldalakon rendszeresen lehet látni olyan bejegyzéseket, amelyekben valaki a hozzá ily módon került kismacskáknak gazdát keres, mert megtartani nem tudja. Ugyanakkor az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény értelmében az ember környezetében tartott állat tulajdonjogával, tartásával felhagyni nem szabad. Az állat elűzése, elhagyása vagy kitétele tilos. Aki ilyesmit tesz, az ezzel általában tisztában is van, ezért is igyekszik úgy megszabadulni tőle, hogy senki se lássa.

Ezúttal ez azonban – a véletlennek köszönhetően – nem sikerült. Mi több, miután Sarkadi Ágota közösségi oldalán néhány fotó kíséretében nyilvánosságra hozta az esetet, a tettes jelentkezett nála privát üzenetben. Azt írta, az állatot a munkahelyére tartva találta egy erdős részen, Az életszerűtlen sztorit cáfolni látszik, hogy miközben a macskát bedobta a lakatlan portára, többször szétnézett, hogy látja-e valaki, majd sietve távozott. Ráadásul később jelentkezett a nő egyik hozzátartozója, aki azt a tájékoztatást adta, hogy a szerencsétlen jószág gazdája valójában a nő volt, csak bosszantotta, hogy a macska bántja a kertbe berepülő kismadarakat.

A tettes ellen egy állatvédő szervezet bejelentése nyomán indulhat hamarosan eljárás. A tettes vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Ugyancsak az állatvédők ígértek segítséget abban, hogy a félénk állatot élve fogó csapdával befogják a telekről, majd gazdát keresnek neki.