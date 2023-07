Pokoli éjszakák vannak Odessza mögött. A Fekete-tengeri kikötővárost, illetve Odessza megyét három egymást követő éjszaka is támadta az orosz hadsereg.

A Kárpátalja.ma beszámolója szerint a csütörtök reggeli légicsapások súlyosan megrongálták a fekete-tengeri kikötő gabonaszállítási infrastruktúráját. A lap az ukrán légvédelem közleményére hivatkozva azt írta, egy olajtartályba csapódott drón okozott tüzet egy gabonatározóban.

A Kárpáti Igaz Szó pedig az ukrán elnököt, Volodimir Zelenszkijt idézte, aki szerint Oroszország az általa felmondott gabonamegállapodás teljesítéséhez szükséges infrastrukturális létesítményeket vette célba a légitámadásokkal.

Újabb áldozatok

Az odesszai városi tanács, azaz a helyi önkormányzat hivatalos weboldala szerint a csütörtök éjszakai légitámadásban egy belvárosi, négyemeletes épületbe is rakéta csapódott, és csaknem 500 négyzetméteren csaptak fel a lángok. Délutánig legalább öt sérültről tudtak: közülük hárman kórházi kezelésre szorultak, ketten pedig az intenzív osztályra kerültek. A romok átvizsgálásakor délelőtt 11 órakor egy holttestet is találtak a mentőcsapatok. A szerdai éjszakai légitámadásban is többen megsérültek, köztük egy 9 éves gyermeket kellett az orvosoknak ellátni.

Egy nő nézi július 20-án, csütörtökön az összedőlt épületeket, miután légicsapás érte Odesszát. fotó: MTI/AP/Libkosz

Találat érte a belvárost is

A légitámadásban Odessza történelmi központja benne a kikötővel is megsérült. Az UNESCO, az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete még januárban nyilvánította veszélyeztetett világörökségi helyszínnek a műemlékekben bővelkedő belvárost. Az ukrán kulturális minisztérium munkatársai megkezdték a károk felmérését. Csütörtökön annyit lehetett tudni, hogy az Odesszai Irodalmi Múzeum épületében keletkeztek károk, a robbanásokban az Odesszai Régészeti Múzeum ablakai is betörtek.

Egy holttestet szállítanak el a romok közül a dél-ukrajnai kikötővárosban, Odesszában. fotó: MTI/EPA/Ihor Tkacsenko

Fotó: Ihor Tkacsenko

Drónokkal és rakétákkal támadtak

Az MTI tudósítása szerint az Odesszával szomszédos mikolajivi területet is támadás érte. Vitalij Kimre, a régió kormányzójára hivatkozva azt írták, a megye székhelye, Mikolajiv város központjában legalább 18 ember, köztük három gyermek megsérült.

Az ukrán légvédelem öt orosz manőverező robotrepülőgépet és 13 drónt lőtt le a Mikolajivi és Odesszai terület fölött az éjszaka folyamán – írta az ukrán légierő közleményére hivatkozva az MTI. Éjszaka Oroszország összesen 19 rakétát és 19 drónt lőtt ki ukrán területre.