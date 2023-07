Helyi közélet 13 perce

Levendulaillat, csend és nyugalom – Galéria

A Levendulatündér, Vass Rózsa gajgonyai tanyáján szombaton és vasárnap is várták a levendula kedvelőit, rajongóit, akik vásárolhattak is a népszerű növényből készült termékekből, illetve maguknak is szedhettek kisebb, nagyobb csokrokat, hogy otthonukat illatosítsa. A rendezvény területén levendulaillat, csend és nyugalom volt.

Többen is szívesen szedték a Levendulatündér tanyáján a népszerű növényt. Fotó: Imre Péter

Tele lesz a lakás a levendula illatával – mondta egymásnak szedés közben egy hódmezővásárhelyi és egy szegedi nő a kisteleki Vass Rózsa, a Levendulatündér és párja, Balla Gábor gajgonyai tanyáján tartott szombati levendulanapon. A látogatók megismerkedhettek a növénnyel, vásárolhattak a belőle készült termékekből, az asztalon többek között virágvíz, olaj, szörp, illatzsák, párnabetét sorakozott, de kisebb figurákat, ajándéktárgyakat is láttunk, valamint a kíváncsiak és ínyencek a szörp mellett levendulaágyon érlelt pálinkát is kóstolhattak. Kóstoljátok meg ezt az almát is, régi fajta, annak idején vajalmának nevezték, kicsi, puha, édes – kínálta Rózsa. Igazat szólt, finom volt. De a látogatók zöme nem a gyümölccsel foglalkozott, a levendulaültetvényen – 2015-ben ültették az első töveket, 2018-ban történt az első lepárlás és 2020 óta kereskednek vele – szedett magának a virágból, amelynek illata belengte a környéket, amihez csend és nyugalom társult. A kicsiket játékok, köztük régi faparipa és kézműves foglalkozások várták.

A Kiskunfélegyházáról érkezett Fricska-Nagy János és a neje, Márta is szüretelte a levendulát. János elárulta, első alkalommal járnak a Levendulatündér tanyáján, jól érzik magukat, a házigazdák nagyon kedvesek. Márta azt fűzte hozzá, hogy a csokrokból kerül vázákba és jut az élelmiszeres fiókokba. Külföldi vendége is akadt az eseménynek: Fuk-Pataki Boston. A homokszínű weimari vizsla figyelmét azonban a szomszédos udvarban lévő kameruni birkák és a tyúkok, kakasok kötötték le. Szerencsére nem jutott közelebb hozzájuk, viszont a gazdikkal, Zitával és Olivérrel szívesen vállalkozott egy emlékfotóra. Ők is először jártak a rendezvényen. A népszerű növény kedvelőit a szombat és a vasárnap után legközelebb július 8-án, szombaton várják a Levendulatündér gajgonyai tanyáján. A levendula A levendula az árvacsalánfélék családjába tartozó növénynemzetség 39 fajjal és több hibriddel. Őshonos Európában, a nemzetség sok tagja kerti dísznövényként ültetett a mérsékelt éghajlaton, de használják fűszerként, és a belőle kivont illóolajat számos kozmetikai termékben. Leggyakrabban használt faja, a közönséges levendula az 1700-as években került Magyarországra. Tiszta aromás illata termőterületenként különböző: a francia inkább édesen virágos, míg a holland magasabb kámfor- és terpéntartalma miatt élesen kirajzolódó, erősen aromás illatú.

