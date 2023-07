Biztonságos körülmények között lehet játszani a világszerte kedvelt játékot a palánkkal körbevett és magas hálóval védett területen A buszpályaudvarnál lévő műjégpályán a téli időszaktól egészen húsvétig lehet korcsolyázni, de utána sem állt meg az élet, hiszen akár görkorcsolyázáshoz, akár floorballozáshoz, vagy más játékokhoz is ideális a palánkkal körbezárt terület. Az önkormányzat most egy kosárlabdapalánkot telepített a pálya buszváró felőli részéhez, melyhez egy fém állványzaton lévő magas háló is kapcsolódik, amely megakadályozza a labda kipattanását. A pályán így már a világszerte kedvelt játékot, a streetballt is biztonságban lehet játszani.