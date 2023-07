A vásárhelyi polgármester szerint szándékosan akadályozzák a játszótér kialakítását.

Játszóház lesz és kész!

Ezt a függönyt

– mutatott egy fóliára Márki-Zay Péter – Benkő Zsolt képviselő, amikor a gazdasági egyesületnél járt, letépte. Be tudott volna menni anélkül is, hogy az álmennyezetet megkárosítja. Itt, a beltéri WC-ket pedig nem használhatták a munkások, mert Bán Csabáék, a református iskolát fenntartó Szőnyi nevében így döntöttek – mondta és többször is kijelentette, hogy ez tahóság. Arról is beszélt, hogy a Szőnyi iskola illegálisan használta a földszint egy részét.

Márki-Zay Péter felháborodottan jelentette be, hogy az ótemplomi reformátusok tűzjelző berendezést szereltek fel az önkormányzati területre is, pedig „csak az iskolájuk területét védhették volna és nem akarták engedni, hogy a tűzjelzőt lefóliázzuk”.

Itt játszóházat építünk és ezt Bán Csaba sem akadályozhatja meg és Lázár János sem

– mondta.

Támadás érte az iskolát

Bán Csaba, a Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközség lelkipásztora Márk-Zay Péter vádjaira a július 16-i istentisztelet végén reagált.

Meglehetősen erős hangú támadás érte a Szőnyi Benjámin Református Általános Iskolát, az egyházközségünket és engem is

– kezdte Bán Csaba. Hangsúlyozta, teljesen legálisan használnak minden helyiséget a Petőfi utca 6. szám alatti ingatlanban, amelyekről szabályos átadási-átvételi jegyzőkönyv készült.

A lelkész a játszóházzal kapcsolatban elmondta, írásban jelezték az önkormányzatnak, hogy az egyházközség nem támogat semmilyen projektet, amely az iskola fenntartásával ellenérdekelt.

Vádként hangzott el, hogy intézményünk nem engedi át a mosdók területét. Sem az iskola vezetését, sem a gyülekezet elnökségét nem kérdezték meg, hogy a mosdókat használhatják-e. Tudomásunk szerint az ingatlanban van más, az önkormányzat területén lévő szociális helyiség is

– közölte.

Bán Csaba a tűzjelzőre is reagált, amelynek kikapcsolása nem történhet önhatalmúlag, csak a katasztrófavédelem engedélyével. Azt mondta, az átadás és a lekapcsolás szabályszerű volt, amelyet jegyzőkönyv igazol. Hangsúlyozta, az intézmény vezetése jó gazda gondosságával tartja rendben a Petőfi utca 6. szám alatti területet.

Nem szóltak az egyesületnek

Benkő Zsolt fideszes képviselő is kikérte magának a rongálás vádját.

A játszóház jó ötlet, de a helyszín nem

– mondta elöljáróban. Kiemelte, a munkaterület átadásáról nem értesítették a Vásárhelyi Gazdasági Egyesületet.

Egy csütörtöki napon kezdték a munkát, nekünk pedig azon a hétvégén 50 fős rendezvényünk volt, amelyhez már pénteken kezdtük a pakolást. Az ominózus fóliát szakbarbár módon az álmennyezet megbontásával dugdosták fel. Mellesleg mögötte is ugyanannyi por volt, mint előtte. Hogy a pakolást megoldhassuk, nem letéptem, hanem egy zászlórúddal kipiszkáltam a fóliát, az álmennyezetet pedig visszaigazgattam. A fóliát összehajtottam és letettem a tornaterem lépcsőjére. Kikérem magamnak a rongálás vádját

– mondta Benkő Zsolt.