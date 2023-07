A falu önkormányzata idén nyáron is szervez ingyenes napközis tábort, ahová a 7 és 14 éves kor közti gyerekeket várják. A tábor ma, kedden indul, a gyerekeket reggel 9 és délután 3 között fogadják a MozgásPontban. A felügyelet mellett, amit idén is pedagógushallgató lát el, játszóház, filmvetítés, többféle kreatív foglalkozás várja őket. Van hűtő és mikrohullámú sütő, de a meleg étkeztetés is megoldható igény szerint. A táborban nemcsak a helybeliek vehetnek részt, de a ferencszállási nagyszülőknél nyaraló nem ferencszállási gyerekek is.