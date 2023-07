Hivatalosan szombattól, a valóságban mától Újszeged bizonyos részein is fizetni kell a parkolásért, beleértve a Torontál téri P+R parkolót is. Szegedi viszonylatban ez utóbbinak viszonylag kedvező az ára, 150 forint óránként. A P+R parkolók lényege azonban az lenne, hogy a sofőrök ott leteszik az autójukat, onnan pedig gyalog vagy tömegközlekedéssel mennek tovább a belvárosba, így egyrészt nem ott foglalják a szűkös mennyiségű parkolóhelyeket, másrészt pedig a szabad hely keresése közben nem szennyezik a levegőt. Léteznek persze fizetős P+R parkolók is a világon, ott azonban nemcsak egy aszfaltdarabot adnak érte, hanem őrzést is. Azt most hagyjuk is, hogy Szeged belvárosában egyébként pontosan annyit kell fizetni a parkolásért, mint a budai Várban.

A hivatalos kommunikáció szerint a fizető zónák kibővítésével enyhülnek majd a parkolási gondok a városban. Valóban lehetséges, hogy a Torontál tér nem lesz teljesen tele kora reggeltől késő délutánig. De mi lesz a Temesvári körúton túli utcákban? Szerintem ugyanaz, mint a Tisza szegedi oldalán a nagykörúton kívüli utcákban. Az ott élőknek szerencséjük lesz, ha a saját garázsukból ki tudnak állni a kocsijukkal, mert nem parkolt elé senki, aki eddig egyébként a Torontál téren tette le az autóját. Mert a sofőrök egy része ezt csinálja majd: megáll az első üres helyen, ahol nem kell fizetni érte. A másik része pedig be fog hajtani az autójával a belvárosba: ha már fizetni kell a parkolásért, miért költsön még trolibérletre is?

Szintén a hivatalos kommunikáció szerint a zónák kibővítését az ott élők kérték az önkormányzattól. A szerkesztőség e-mail címein és telefonszámain várjuk azok jelentkezését, akik ismernek ilyen újszegedieket.