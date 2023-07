Pelenkázó is található a szabadstrandon, amivel a legkisebbeket nevelőknek kedvezett az önkormányzat. A pelenkázó-helyiség délelőtt 10 órától vehető igénybe és 20 órakor zár be. Melegvizes kézmosásra is lehetőség van. A folyékony szappan mellett mosogatószert is kihelyeztek, hogy a szülők esetleg a babaedényeket is elmosogathassák. Arra az estre, ha valami otthon maradt vagy éppen elfogyott, különböző méretű pelusokat, törlökendőt és úszópelust is tettek ki.