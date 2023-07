Több helyről is jelentették azokat a csalókat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál (Nébih), akik valósnak tűnő, a szükséges azonosítókkal is ellátott szórólapokon hirdettek tűzifaeladást. A hatósági ellenőrzés végül kiderítette, hogy a szórólapon szereplő minden adat hamis. A hivatal beszámolója szerint a tűzifaeladást hirdető szórólapon EUTR azonosítóval, nevekkel, telefonszámokkal, a hatóságinál minimálisan magasabb árakkal és évtizedes tűzifa kereskedelmi tevékenységre való hivatkozással próbálták megnyerni a vásárlók bizalmát. A bejelentések alapján volt, aki a szórólap adatai és a készséges hozzáállás miatt meg is rendelte a fát, az áru megérkezésekor azonban észlelte, hogy a kiszállított faanyag mennyisége kisebb, mint amennyiben az adott árért megegyeztek, ezért visszautasította az áru átvételét. A hivatal szerint ez az eset is bizonyítja, a csalók egyre jobban igyekeznek a legális kereskedés látszatát kelteni, így a vásárlók részéről ma már elengedhetetlen az éberség és az adatok előzetes ellenőrzése.