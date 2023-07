Dobóczki Józsefnét mindenki jól ismeri Nagymágocson.

– Kunszentmártonban nőttem fel. A mi közösségünkben nemigazán volt hagyománya a továbbtanulásnak. Ha valaki szakmunkásképzőbe ment, az nagy szó volt. Édesanyám, aki modern szemléletű asszony volt, ragaszkodott a továbbtanulásomhoz. Mindig mondogatta, hogy aki csak tud, az tanuljon, mert ez segíti a boldogulást. Varrónő lettem, mert az egy jó szakma – mondta Dobóczki Józsefné Zsuzsika. Szülei elváltak, volt két mostoha bátyja és egy féltestvére, de ma már sajnos egyikük sem él.

15 évesen már eltartotta magát

– Az általános iskola után Szentesre jártam a szakmunkásképzőbe. Anyukám a vasútnál dolgozott és Soltszentimrén kapott lakást. Akkor én 15 éves voltam és szerettem volna Szentesen maradni, nem akartam iskolát váltani. Nagyon hálás vagyok, hogy anyukám ezt megengedte. A saját döntésem volt, nem kényszerített rá senki. Egy kedves ismerős hölgynél lettem ágybérlő, vagyis egy szobában laktam a nénivel. Gyorsan fel kellett nőnöm, innentől én tartottam el magamat. Az ösztöndíjam a második osztályban havi 250 forint volt, amiből 200 forintot az ágybérletre fizettem, maradt 50 forintom. A varró ktsz-ben dolgozó lányok ingyen kapták az ebédjegyet, amit heti 10 forintért eladtak, vagyis 40 forintból megvolt az ebédem. Egy maszek varrónőnél voltam gyakorlaton. Lehetett túlórázni, 4 forintot fizetett óránként, úgyhogy ebből lett pluszjövedelmem, amiből gyakorlatilag mindent, ami kellett, elő tudtam teremteni magamnak, persze itt az alapdolgokra gondolok. Hétvégenként pedig hazajártam anyukámhoz.

Ágybérletből albérletbe

Zsuzsikának nagyon jó kapcsolata volt a nénivel, kapott tőle egy útravalót is, ami azóta is a szeme előtt lebeg.

– Mindig azt mondta, „Kislányom, élj úgy, hogy inkább 100 irigyed legyen, mint egy, aki sajnál!” Ezt nagyon magamévá tettem és ebben a szellemben élem az életem. Bár sok nehézséggel találkoztam az életem során, szinte soha nem hallott senki panaszkodni – említette meg. Zsuzsika életébe 17 évesen lépett be a „nagy Ő”.

– Amikor már önálló keresetem lett, akkor az ágybérletből albérletbe költöztem, egy szoba-konyhás lakásba, ami akkor maga volt nekem a kánaán. A 18. születésnapom után két nappal mentem hozzá a szerelmemhez, Dobóczki Józsefhez, akivel jövőre lesz az 50. házassági évfordulónk. A közös életünket a szoba-konyhás albérletben kezdtük. Oda született a kislányunk is 1976-ban. Otthon maradtam gyesen. Sokat spóroltunk, és sikerült egy saját, másfél szobás társasházi lakást vennünk. 1979-ben pedig megérkezett a fiunk, így négytagúvá vált a családunk. A gyes alatt leérettségiztem, a varrodai ktsz-hez mentem vissza dolgozni, ahol az új üzlet részlegvezetője lettem. Közben tervezgettük tovább a családi életünket. Kertes házba vágytunk, de Szentesen nagyon drágák voltak az ingatlanok. Egy ismerősünk azt mondta, vidéken olcsóbbak a házak és ajánlott is egyet, Nagymágocson, a testvérével szemben. Eljöttünk, megnéztük. Ez 1984-ben volt és ma is ebben a házban élünk – tudtuk meg. Zsuzsika Nagymágocson maszek varrónő lett, ami a rendszerváltozás előtti években nem volt túlságosan „jó pont”.

Nevelőotthonban is dolgozott

– Szerettem ezt a munkát is. Az otthonkákon kívül minden mást szívesen varrtam, maximálisan kiélhettem a kreativitásom. A baj az volt, hogy nemigazán éltem meg belőle és egyre fáradtam is, hiszen sokszor dolgoztam éjszaka is. Váltani szerettem volna. A gyerekeket mindig is szerettem, az óvodába kerültem, képesítés nélküli óvónőnek. Velem együtt hárman voltunk és elhatároztuk, hogy megyünk a főiskolára, de egyikünket sem vették fel. Amikor lejárt a határozott idejű szerződésem, a helyi fiú nevelőotthonba kerültem nevelőnőnek. Elvégeztem az ehhez szükséges iskolát. Mindig is szerettem tanulni, mert amit megtanul az ember, azt senki sem veheti el tőle. Az igazgatóról az a hír járta, hogy nagyon szigorú, de inkább csak következetes volt, aki jól dolgozott, az kijött vele. Családias volt a légkör. A pedagógus volt a „családfő”, a gondozónő az „anya” és 8 gyerek tartozott hozzánk. A kis „körletünk” hálószobából és tanulószobából állt. Volt, hogy együtt főztük meg a vacsorát, ehhez közösen vásároltunk be, hogy ezzel is az életre neveljük a kis gondozottjainkat. Rengeteg szép emléket, történetet őrzök abból az időből. Az otthont azonban átszervezték, nevelőszülőkhöz kerültek a gyerekek. Akkoriban kaptam egy megkeresést a könyvtártól, ahová sokat jártam a gyerekekkel. Az soha nem volt az álmaim között, hogy könyvtáros legyek, de a nevelőotthoni változás híre segített a döntésben – mondta.

A könyvtár az élete fontos része

Kiderült, nagyon jól döntöttem, hiszen pillanatok alatt beleszerettem a könyvtárba, a könyvtárosi hivatásba. Két hét múlva már az alapfokú tanfolyamon ültem, a következő évben elvégeztem az egy éves segédkönyvtárosi tanfolyamot. Egyik évfolyamtársammal, ahogy kijöttünk a szegedi vizsgáról, egymásra néztünk és szó nélkül a Boldogasszony sugárút felé vettük az irányt, hogy beiratkozzunk a főiskola könyvtárszakára. A könyvtár az életem fontos része. Mindig is az „olvasói részlegben” dolgoztam. Örömet jelentettek a pozitív visszajelzések, amikor sikerült olyan könyveket ajánlani, amelyeket szerettek az olvasók.

Zsuzsikát később új feladat találta meg. Mivel hiányoztak neki a gyerekek, ezért 2005-ben Szentesen gyermekkönyvtáros lett. Ott dolgozott 2013-ig, amikor a Nők 40 programmal nyugdíjba ment.

Nyugdíjas lett és a legjobb nagymama

– Akkor 57 éves voltam és örömmel vetettem bele magam az unokázásba. A gyermekeink felnőttek. Mónika, a kislányunk óvónő lett, vagyis az álmom nála teljesült. A nyolcadikos ballagásakor az osztályfőnöktől megkaptuk az ötödikben írt fogalmazásukat, amiben ő már akkor arról beszélt, ha nagy lesz, óvónő lesz. A kisfiunkból, Zoltánból pedig repülőmérnök vált, ő már Afganisztánt is megjárta. Mindkettejükre nagyon büszkék vagyunk. Három unokával ajándékoztak meg. Nagyon élveztem ezt az időszakot, az unokáim óvodába, iskolába kísértem, ha betegek voltak, nálunk lábadoztak. Rengeteget meséltem nekik. Közben nőttek, növögettek és már nem olyan minőségben volt rám szükség, mint korábban. Mielőtt unatkozni kezdtem volna, 2017-ben lelkesen önkénteskedtem a könyvtárban, és az iskolába is eljártam origamizni, mert hogy a hajtogatás 1994 óta vált hobbimmá, méghozzá igen intenzív hobbimmá. 1999-ben egy agyi katasztrófa ért, a „nyomai” helyreállításában is sokat köszönhetek az origaminak – emlékezett vissza.

Hagyta magát rábeszélni, visszament könyvtárosnak

– Közben a művelődési ház is hívott különböző rendezvényekre. Az akkori művelődési ház igazgatója kérte, hogy menjek vissza dolgozni a könyvtárba. Kis rábeszélés után beadtam a derekam. Amikor az igazgatónk máshová ment dolgozni, keresték az utódját. A polgármester felkért a feladatra, de nehezen álltam kötélnek, mert azt mondtam, ehhez én nem értek. Végül abban maradtunk, hogy addig vállalom el, amíg nem találnak valakit. Közben rádöbbentem, hogy ebben a munkakörben szinte lubickolok, hiszen minden benne van, amit szeretek, a könyvtár, a programok, a gyerekek, a felnőttek, a kerativitás, szervezés… Ez a korszak 2019 júliusáig tartott. Utána új igazgatója lett a művelődési háznak. De egy idő után kezdődött elölről minden. Ő is visszahívott a könyvtárba, a végén pedig máshol folytatta a pályafutását. Nekem éppen azon a csütörtökön járt le a szerződésem a könyvtárban, éppen kézhez kaptam a papírokat. Meglepetésemre hétfőn már ismét az intézmény igazgatója voltam. Ez azóta is így van, a mostani szerződésem augusztus közepén jár le – közölte mosolyogva.

Nem munka, nem hivatás, hanem szolgálat

Zsuzsika elmondta, a férje mindenben támogatja.

– Tisztában van vele, hogy olyan a mentalitásom, amilyen. Tudja, hogy szenvednék otthon, ha csak a házimunkát végezném és pihennék. Nekem a pörgés, a nyüzsgés az életem. Amikor egy programot megszervezünk, folyamatosan falakba ütközünk, mire kikerülünk egy akadályt, ott egy újabb. De ez nem tör le, hanem inkább erőt ad és a végén, amikor ott állnak fenn a programunk szereplői a színpadon, lent pedig a közönség tapsol, az felemelő érzés. Utána sok dicséretet kapunk a nézőktől is, de a fellépőktől is, akik mindig jó szájízzel mennek el tőlünk és ez megfizethetetlen. Viszik a falu jó hírét, hogy ide érdemes eljönni. Ez nem munka, nem is hivatás, hanem szolgálat, legalábbis én így élem meg – hangsúlyozta.

Zsuzsika elárulta, nagyon meglepte a kitüntetés, nem számított rá.

– Három nappal a falunap előtt tudtam meg, hogy én leszek az egyik díjazott. Már tűkön ültem, kérdezgettem minden illetékest, hogy kik lesznek a díjazottak, mert nekem bele kellett vésetnem a plakettekbe a neveket. De mindig azt a választ kaptam, hogy még nem döntött a testület. Végül az utolsó pillanatban csak elárulták, hogy én vagyok az egyik. Nagyon meghatódtam és nem én, hanem az egyik munkatársam rendelte meg a vésetést. Szerencsére csak három nap maradt a lámpalázra, hogy fel tudok-e menni a színpadra anélkül, hogy felbukjak, illetve hogy meg tudok-e majd szólalni. Ilyen ez, amikor a hóhért akasztják! – mondta nevetve.