Az ország 300 legszegényebb településének felemelését célzó kormányzati program részeként 25 településen már elindította a telemedicina-szolgáltatáson alapuló rendelést és térségi központokat létesített a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Ezek alkalmasak a helyben hiányzó egészségügyi ellátás pótlására, vagy kiegészítésére – tájékoztatta a Délmagyarországot a szervezet. A mozgó rendelőkben asszisztensek érkeznek a településekre, a pácienseket pedig internetkapcsolaton keresztül vizsgálja meg egy máshol tartózkodó orvos.

A modern eszközök segítségével az asszisztens helyezi rá például a fonendoszkópot a páciens mellkasára, de a szív- vagy tüdőhangot az orvos is hallja saját készülékén, miközben videókapcsolaton keresztül látja a beteget. A mozgó rendelőkben lehetőség van fül- és torokvizsgálatra, egyszerűbb laborvizsgálatokra vagy digitális EKG készítésére is, az orvos pedig felírhatja a gyógyszert, kiállíthatja a beutalót, vagy szakorvoshoz küldheti a pácienst. Az eddigi ellátások során több alkalommal találtak már sürgős beavatkozást igénylő betegségeket, diagnosztizáltak többek között kétoldali tüdőgyulladást, skarlátot, előrehaladott cukorbetegséget is.

Az eddig megvalósult fejlesztések során nyolc teljes értékű mozgó orvosi rendelő állt munkába a hiányzó ellátás pótlására, négy további jármű pedig olyan településeket látogat, ahol van ugyan orvosi rendelő, de a körzet egy ideje betöltetlen. Ezen felül öt térségi központot is kialakítottak, amelyek a környező településeken szervezik a rendeléseket, összegyűjtik a pácienseket és előkészítő szűréseket is végeznek. A márciusi indulás óta a 25 eddig érintett településen a mozgó orvosi rendelők 1200 beteget láttak el, további 2000 ember pedig tanácsadásban, vagy betegútszervezésben részesült.

Vármegyénkből Baks és Nagyér az év végén csatlakozhat a programhoz, Csanádalberti és Királyhegyes pedig 2024 és 2026 között. Utóbbi polgármestere, Horváth Lajos azt mondta, őket a program indulásakor, kérdőívekkel keresték meg, de a konkrét segítségre még várnak. – Örülnénk a telemedicina-szolgáltatásnak, évek óta nincs háziorvosunk – tette hozzá.

Bakson két háziorvosi körzet van. Az egyikben gyakori a fluktuáció, a betegek máshová viszik a kártyájukat. – A két körzet egyesítésére készülünk, korszerű eszközeink pedig korábbi pályázatok révén már vannak. A telemedicina kiegészítő lehetőségként nekünk is nagy segítség lenne – mondta Búza Zsolt polgármester.