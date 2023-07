Nem elég, hogy szeptember 1-jén kivezetik a Fidesz által 2014-2015-ben bevezetett földadót, hanem az év első nyolc hónapjára beszedett pénzeket is vissza kell utalni, többek között Lázár János strómanjának is. Gyanús, hogy ez az oka a változásnak

– kommentálta Márki-Zay Péter a vasárnapi MZP őszintén című videójában a kormány önkormányzati földadóval kapcsolatos döntését. Hódmezővásárhely egyébként január 1-jétől vezette be a földadót. Azzal is vádaskodott, hogy biztos benne, hogy azok a fideszes városok, ahol most Vásárhelyhez hasonlóan megszűnt a földadó, kapnak kompenzációt, de „Lázár János elintézi, hogy Vásárhely ne kapjon.”

Most a szegényekre jut kevesebb pénz Hódmezővásárhelyen. A beérkezett földadó első félévi részét azoknak adtuk oda, akik rezsitámogatásra pályáztak az önkormányzathoz. Ezt már kifizettük és nem kérjük vissza. Decemberben mindenolyan idős, akinek a nyugdíja 170 ezer forint alatt van, támogatást kap, ami idén 15 ezer forint lesz. Azt ígértem, a teljes földadót szétosztjuk közöttük, vagyis az összeg lehetett volna akár 20-25 ezer forint is

– hárította át az ígérete felelősségét Márki-Zay Péter és kijelentette, hogy minden rászoruló vásárhelyi nyugdíjas „Lázár Jánosnak köszönheti azt, hogy ezt a pénzt nem kapják meg”.

Szél István, a Magyar Agrárgazdasági Kamara Csongrád-Csanád vármegyei elnöke hangsúlyozta, a földadó eltörlésével senki nem vett el senkitől semmit.

Politikai lózung volt, hogy Márki-Zay Péter a tavalyi pusztító aszály ellenére is el akart venni valamit a földtulajdonosoktól, akik között sokan vannak olyanok, akik idősek és kicsi a nyugdíjuk, már nem győzik a munkát és a bérbeadásból egészítik ki a szerény jövedelmüket. Márki-Zay Péter vitatható módon kötötte össze a földadót a szegények segítésével. De ez, ismétlem, csak egy politikai lózung volt. Ha Márki-Zay Péter segíteni kíván a vásárhelyi szegény sorsú embereknek, akkor azt meg tudja oldani a város költségvetéséből is. Nálunk, Székkutason fel sem merül az, hogy valakitől azért vegyünk el valamit, hogy odaadjuk a rászorulóknak. Amit Márki-Zay Péter tett, az a tipikus kuláküldözés. Akiknek több volt generációkon átnyúlóan, szorgos, kemény munkával, azoktól elvették. A mostani nyilatkozatával Márki-Zay Péter uszított, a gazdákra, földtulajdonosokra haragította a szegényeket

– tette hozzá.