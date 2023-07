Igazán méltón, egy nagyszabású gálaműsorral fejeződött be szombaton este a szegedi nagyszínházban a már napok óta tartó 29. Szegedi Nemzetközi Néptáncfesztivál. A teátrum természetesen most is megtelt a fellépőkkel és a közönséggel, akikre most komoly szerep jutott. Ugyanis ők dönthettek arról szavazataikkal, hogy ki kapja meg a Szegedi Aranypapucs-díjat. A verseny szoros volt, de idén a szerbiaiak győzedelmeskedtek, mégpedig az újvidéki Vila Néptáncegyüttes örülhetett az igazán fontos elismerésnek, amit a Szegedi Papucsért Alapítvány alapított még 2018-ban. Sallai Tibor népi iparművész alkotását Szögi Csaba adta át a közönségdíjasnak. Azonban a többi fellépő sem szomorkodott egy percig sem.

A Szegedi Nemzetközi Néptáncfesztivál Alapítvány a szegedi önkormányzat megbízásából 2009 óta szervezi egyik évben a Szegedi Nemzetközi Néptáncfesztivált, a másikban pedig – a Martin György Néptáncszövetséggel együttműködve – a Martin György Néptáncfesztivált. Ebben az évben nemzetközi fesztivált rendeztek.