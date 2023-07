Július 29-én, szombaton rendezik meg a „Magad Uram” I. AranyGazdák Magyarország országos találkozót, termelői vásárt és aratóbált. A rendezvény helyszíne a Károlyi-Berchtold kastély és parkja lesz. A program kapunyitása 9 órakor lesz, a képletes kapuzárás pedig 23 órakor. Több előadást is hallhatnak az érdeklődők, többek között a GMO-ról, a gyógynövények állattartásban történő felhasználásáról vagy a permakultúráról. Kiderül, kik is az AranyGazdák, de szó esik a Leader programról, a Nyitott Porták Hálózatról és a vízgazdálkodási kihívásokról is. Lesz rendhagyó történelemóra, lovaglás, íjászat, termelői vásár, majd élőzenés aratóbállal zárul a rendezvény, ahol a Róna banda és a Húzós banda biztosítja a jó hangulatot. A rendezvény látogatása díjmentes.