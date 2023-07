Tatár Zoltán, Hódmezővásárhely volt jegyzője hétfőn részt vett az önkormányzati vizsgáló-bizottság ülésén, ahol a polgármester feleségének szerződésével kapcsolatban kirobbant ügy miatt hallgatták meg.

Mint ismeretes, Tatár Zoltán volt jegyzőt, volt vezető jogtanácsost Márki-Zay Péter kémkedéssel, információbiztonsági incidens elkövetésével gyanúsította meg. A városházáról mennie kellett. Tatár munkaügyi bíróságra vitte az ügyet és a személyiségi jogai megsértése miatt is pereskedik, feljelentést is tett.

Távozása után több városházi ügyről is „fellibbentette” a fátylat, többek között a polgármester feleségének szerződéséről is írt egy hosszú bejegyzést. Ezek után javasolták a fideszes képviselők a vizsgálóbizottság felállítását, ami megtörtént, bár nem úgy és nem kifejezetten abban a témakörben, amiben kérték, de a bizottság már megkezdte a munkáját. Hétfőn Tatár Zoltánt is meghallgatták. Erről a közösségi médiában számolt be.

Ma délután részt vettem a vizsgálóbizottság által tartott meghallgatáson, amely mintegy másfél órán át tartott. Igyekeztem a legjobb tudomásom és emlékezetem szerint elősegíteni a „Felícia-gate” feltárását. Mivel a bizottság ülése zárt volt, a meghallgatás részleteiről én sem szeretném a nyilvánosságot tájékoztatni, de annyit talán elárulhatok, hogy tudtam új információkkal is szolgálni

– fogalmazott.

Tatár Zoltán arról is írt, hogy megérkezett a közszolgálati jogviszonya megszüntetésével kapcsolatos perben a tárgyalásra szóló idézés. A Szegedi Törvényszék három hivatásos bíróból álló tanácsa november 7-én ül össze az ügyben.

Érdekesség, hogy a polgármesteri hivatal megváltoztatta a korábbi, Márki-Zay Péter által is széles körben propagált, jogi álláspontját. A hivatal jogi képviselője, egy szegedi ügyvéd szerint a közszolgálati jogviszonyom közös megegyezéssel történt megszüntetése érvényes, nem volt jogszabálysértő a megállapodás. Ez azt jelenti, hogy szerinte sem méltatlanság miatt szűnt meg a jogviszonyom. Persze akkor joggal lehet kérdezni, hogy miért nem fizetik ki a megállapodásban szereplő összeget?

– tette fel a kérdést.

Tatár Zoltán posztjából az is kiderült, hogy a vizsgálóbizottság meghallgatása alatt telefonhívást kapott a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányságról. A választási bizottságok megalakításával kapcsolatosban nyomozást folytatnak hivatali visszaélés gyanúja miatt, ebben a témakörben is meghallgatják a volt jegyzőt.