Negyedik alkalommal rendeztük meg a pályaorientációs táborunkat. Egy-egy ilyen alkalommal a diákok felmérhetik a terepet, megismerhetik a képzési kínálatunkat és az oktatóinkat, szakembereinket is. Az együtt töltött öt nap alatt lehetőségük van a gyakorlatban is kipróbálni különböző szakmákat, és persze a nyár adta előnyöket is kiélvezhetik a közös programokon és kirándulásokon