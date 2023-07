A Szegedi Tudományegyetem a kormány döntése alapján egy éve vette át a Kaáli Intézet szegedi telephelyét. Azóta megújult, páciensbarát kényelmi szolgáltatásokkal, mindkét nemet érintő prevenciós tanácsadásokkal, széles spektrumú genetikai vizsgálatokkal, az egész régiót magába foglaló, minden egészségügyi intézményt bevonó betegútszervezéssel és szakmai fejlesztésekkel várják a dél-alföldi régió gyermekre vágyó szülőit

– tájékoztatott az SZTE közleményében.

Arról is beszámoltak, hogy csaknem 1400 kivizsgálást végeztek az elmúlt évben az SZTE Reprodukciós Medicina Intézetként ismert in vitro fertilizációs centrumban. Az intézet 2021-es SZTE-s integrációjának eredményességét az elvégzett több mint 750 embriótranszfer és a csaknem 180 inszemináció is mutatja. A beavatkozásoknak köszönhetően több száz pár kapott esélyt a családalapításra.

Az integráció lehetővé tette, hogy az intézet komplex módon a meddőségi ellátásra fókuszáljon. Ebben az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ nyújt segítséget mind a diagnosztika, mind a terápia területén.

Jelentős eredmény, hogy 2019-hez képest a 42 év feletti korosztály aránya 8 százalékról 11 százalékra emelkedett. Az embriótranszferre számított terhességi ráta a 42 év alatti női korcsoport esetében 34,2 százalék, ez 3 százalékos javulást mutat a 2020-as évhez képest

– részletezte Zádori János intézetvezető főorvos.