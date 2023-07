Egymillió forintból új mozgás- és készségfejlesztő játékokkal gyarapodik hamarosan a Sziksósi buszfordulóban lévő játszótér. A jó hírről Ruzsa Roland, a körzet önkormányzati képviselője számolt be lapunknak, aki képviselői keretéből biztosítja a forrást a fejlesztésre. Elárulta, nemcsak a gyermekek számára lesznek új elemek, hanem a felnőtteknek is, ugyanis tűzrakóhelyet is telepítenek a térre, így ott szalonnasütésre, bográcsozásra és grillezésre is lehetőség lesz.

Kiemelte, mindig is fontosnak tartotta, hogy az itt élőket helyben tudják tartani úgy, hogy olyan feltételeket biztosítanak számukra, amelyek által hasznosan, komfortosan és szórakoztatóan tudják eltölteni a szabadidejüket. Megjegyezte, ennek elengedhetetlen feltétele a játszóterek fejlesztése.

A képviselő szerint a dorozsmai játszóterek jól felszereltek, azonban tapasztalatai szerint a Sziksóson lévő tér foghíjas a játékok számát illetően, pedig bőven volt és van is igény a játszótérre. Megjegyezte, megválasztását követően több feladatot is végre kellett hajtania ezen a területen, köztük helyre kellett állítani a játékokat, a padokat pedig renoválni kellett.

Jelezte, kiemelt figyelmet fordít a kiskertes városrészre, ezért is szervezett korábban családi napot az ott élők számára, karácsonykor ezért hívta közös ünneplésre a kiskerteseket, valamint ezért került térfigyelő kamera a Széksósi úti buszmegállóba, ahol korábban több biciklilopás is történt. Jövőbeni terve, hogy napelemes világítást kapjon a buszfordulóban lévő játszótér.