Eddig sem volt könnyű parkolóhelyet találni a makói Justh Gyula utcának azon a részén, ahol az orvosi rendelők vannak – ráadásul a közelben iskola és üzletek is működnek. Most, miután átadás előtt áll az itteni új kézilabdacsarnok, az önkormányzat megkezdte 28 új parkolóhely kialakítását: a Justh Gyula utcán tizenötöt, a Nagycsillag utcán pedig további tizenhármat. A beruházás során a csarnok környezetében a csapadékvíz-elvezető rendszert is felújítják. A munkálatokkal makói kivitelezőt bíztak meg. Mágori András érintett települési, egyben vármegyei képviselő, városüzemeltetési tanácsnok szerint, aki az utak felelőse is, régi kérése teljesül ezzel a városrész lakóinak.

Fotó: Farkas Éva Erzsébet polgármester hivatalos közösségi oldala

Végre megszűnik a sárban tocsogás esős időben

– írta közösségi oldalán, miután Farkas Éva Erzsébet polgármesterrel a helyszínen járt.

Maga a sportcsarnok egyébként lényegében már készen van, a tereprendezésen kívül már csak kisebb belső munkák folynak. Mint korábban megírtuk, a létesítmény teljes alapterülete 2000 négyzetméter, és az egyéb helyiségek, például öltözők, vizesblokkok mellett 23×44 méteres küzdőtere, valamint 150 ülőhelyes nézőtere van. 1,4 milliárd forintból épült meg és kiszolgálja majd az újvárosi általános iskolát és a híres makói kézilabda-egyesületet is, ahol csaknem négyszázan sportolnak és mintegy háromszáz utánpótláskorú gyerek edz rendszeresen.

A parkolónál folyó munka befejezése néhány héten belül várható.