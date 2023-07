A folyóból vett vízminták idén kivétel nélkül megfelelőek voltak, így megnyithatott a strand

– tájékoztatta a Délmagyarországot Fekete Tibor, az üzemeltető városgazdálkodás helyettes vezetője. A nyitáshoz persze az is kellett, hogy a folyó vízszintje a megfelelő szintre apadjon. A népszerű pihenőhelyet persze addig is lehetett látogatni, a parton lehetett pihenni, napozni, sportolni, a kalandpark is fogadta vendégeit.

Fotó: Szabó Imre

A vízbe vezető lépcsőt már a múlt héten beemelték a szokásos helyére, hogy a szegedi vízimentők meg tudják tartani látványos bemutatójukat, a fürdőhelyet kijelölő bójákat pedig a napokban helyezték ki. Fekete azt is elmondta, hogy a fürdőzők biztonságára az idei szezonban szakképzett vízimentők vigyáznak. A nyitásnak alighanem híre ment, mert úgy láttuk, a vendégforgalom máris megélénkült – a büfék is nyitva vannak.

Fotó: Szabó Imre

Egyébként nemcsak a strand, de a hozzá tartozó, 1960-as, ’70-es években kialakult üdülőövezet is nagyon népszerű. Becslések szerint nagyjából 250 üdülőtelek található itt. Jó részük a várostól bérelt, de vannak magántulajdonú ingatlanok is, nagyjából a harmaduk. Az itteni eladó ingatlanok általában gyorsan elkelnek. A város képviselő-testülete épp a legutóbbi ülésen határozott úgy, hogy további itteni területeket értékesít. Némelyik nyaralóból már apartmanházat is kialakítottak.

A népszerűségben minden bizonnyal szerepet játszik, hogy az önkormányzat az utóbbi években sokat költött a strandra és környékére, ráadásul a közelmúltban egyirányúsították az övezet forgalmát, mert az aszfaltszőnyeg keskeny, a forgalom viszont érezhetően megnőtt. A további fejlesztési tervek között szerepel egy ide vezető kerékpárút megépítése is.

A Maros-parti strandra továbbra sem kell belépőjegyet váltani. Vendégeit minden nap reggel 9-től este 7 óráig fogadja. Az önkormányzat úgy tervezi, idén szeptember 15-ig lesz nyitva.