Magam vagyok a népegészségügyi kockázat, és erre nem vagyok büszke. Dagadt vagyok, ami miatt magas a vérnyomásom, dohányzom, és a sok hülye miatt még sokszor idegesítem is magam. Most csak a testsúllyal szeretnék foglalkozni, de ehhez vissza kell mennünk egészen óvodás koromig. Akkor Szabó Editkébe voltam szerelmes, ő meg belém. Szép idők voltak, de arra már nem emlékszem, hogy az ovi elején bilin ülők voltunk-e, vagy már nem. A lényeg, hogy bili nem tört össze alattam egyszer sem. Ahogy sokáig wc ülőke se. Csakhogy telt, múlt az idő, én meg hízni kezdtem. Sokáig így sem volt gond, de aztán tavaly eltört valami. Egészen pontosan a budiülőke. Reccsent egy nagyot, és vége lett. Először azt hittem anyaghiba. Vettem egy másikat, az is beadta a kulcsot egy idő után. És, nem találják ki, hogy most honnan jövök, az biztos! A wc ülőke boltból, mert megint tönkrement egy. A főnököm azt mondta, fát vegyek, az stabilabb mint a műanyagok, de nem találtam. Szóval újabb izgalmas időszak elé nézek, egy szép kék ülőkével. Igazából ezzel csak azt akartam mondani, hogy a kövérségnek van egy csomó hátránya. Elvihet mindenféle betegség, melegben izzadunk mint a ló, gyengén teljesítünk fizikálisan szinte mindenhol, és még sorolhatnám. De a legkézzelfoghatóbb az, amikor roppan az ülőke. Főleg, ha nem otthon roppan. Most arra kérem sorstársaimat, hogy lépjünk valamit, és tegyük tönkre az ülőkegyárakat, azzal, hogy lefogyunk. Ki is találtam a jelmondatunkat: kisebb testsúly, kevesebb ülőke! Meg amúgy lehet, hogy kicsivel tovább élni se lenne baj.