A horgászvízekhez vezető utak karbantartása nagy feladatot ró szövetségünkre, hiszen a földtulajdonosokkal való egyeztetésen túl az időjárási tényezőket is figyelembe kell venni annak érdekében, hogy a nem kevés költségen elvégzett munka után, ne csak néhány napig legyenek megfelelő állapotban az utak.

Irodánkba, halőreinkhez is ezzel kapcsolatban érkezik a legtöbb észrevétel, kritika, holott munkatársaink napi szinten látják a problémákat és a szándék is megvan a megoldásra.

Július 3-án a Maty-éri víztározó horgászoldalán történt meg a leginkább szükséges szakaszokon az út javítása, a kátyúk feltöltése. Ahhoz, hogy a mostani állapotok sokáig fennmaradjanak, szükség van a horgásztársak belátására is, így kérjük, komolyabb esők után a horgászvíz gyalogosan is elérhető helyeit foglalják el, autóval ne hajtsanak be a problémásabb útszakaszokra – olvasható a Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége hivatalos Facebook-oldalán.